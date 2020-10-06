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川普染疫失控 長子也看不下去：父親太瘋狂了

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核心圈第13人！白宮發言人麥肯內尼確診 還摘口罩跟記者說話

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合5日電
白宮發言人麥肯內尼5日推文表示自己新冠確診，將居家隔離辦公。但她對白宮疫情是否有所隱瞞，遭到新聞媒體質疑。圖為未戴口罩的麥肯內尼4日還與媒體交談。(美聯社)
白宮發言人麥肯內尼5日推文表示自己新冠確診，將居家隔離辦公。但她對白宮疫情是否有所隱瞞，遭到新聞媒體質疑。圖為未戴口罩的麥肯內尼4日還與媒體交談。(美聯社)

川普總統確診感染新冠肺炎第三天後，白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)成為川普核心圈內確診的第13人，她在川普1日傍晚確診後，仍持續和川普等白宮確診者密切接觸，甚至在4日的記者會上摘下口罩，引發記者不滿與恐慌。

麥肯內尼4日記者會時已知兩名助理吉爾馬丁(Chad Gilmartin)和卡羅琳‧萊維特(Karoline Leavitt)確診，她宣稱雖然得知周遭的人確診，但自己反覆測試都是陰性，直到5日才呈現陽性。

麥肯內尼5日取消福斯新聞網(Fox News)節目錄影，隨後推文宣布：「1日後持續採陰，5日上午確診但無症狀；作為必要工作人員，我辛勤工作並在此刻提供國人需要知道的資訊；確診後，我將開始隔離並持續代表美國人民工作。」

川普上周確診後，白宮職員每天接受快篩，藉此辨別誰能進出白宮，但快篩普遍周知必須在病毒達到一定濃度時才驗得出來。

麥肯內尼5日確診後，白宮寄信提醒職員若察覺症狀請待在家；副總統潘斯夫婦5日再次受檢呈現陰性。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普核心助理霍普‧希克斯(Hope Hicks)確診後，白宮趕忙追蹤相關人士接觸；史麥肯內尼被告知曾與希克斯近距離接觸，4日被排除在新澤西州的川普募款活動之外，但她直到當天下午才被告知希克斯確診；這番說法與她自述，在記者會前「絕對不知道」自己確診的說法一致，但她並未在得知與希克斯密切接觸後自主隔離。

麥肯內尼2日上福斯節目並在白宮車道上摘下口罩與記者對談，她4日晚間再次未戴口罩與記者交談。

麥肯內尼4日表示，白宮基於隱私考量，不會公布西廂職員染疫的數據。

富比世(Forbes)網站報導，負責打掃白宮三樓住所的兩名職員5日確診，但這兩人未近距離接觸第一家庭成員。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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