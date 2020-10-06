川普長子也看不下去：父親太瘋狂了

川普總統染疫住院期間突然乘車向支持群眾致意，引發輿論撻伐。消息人士透露，就連川普長子小唐納‧川普(Donald Jr. Trump)也看不下去，憤憤不平對友人透露，川普實在「太瘋狂了」。小唐納‧川普也說，對於父親言行失控非常擔憂，希望制止卻不敢單獨力勸父親。

「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌5日報導，身為川普長子的小唐納對友人透露，非常擔心川普失控言行，因此嘗試遊說妹妹伊凡卡(Ivanka Trump)、妹婿庫許納(Jared Kushner)以及弟弟艾瑞克(Eric Trump)合力勸阻。

消息人士透露，小唐納打算舉行一場勸說干預，集合手足之力向川普曉以大義，卻被庫許納與伊凡卡扯後腿，他們兩人不斷對川普歌功頌德。小唐納也對友人表示，雖然對於父親的狀況非常憂慮，卻不敢自己一人去勸說父親。

他對友人訴苦說道：「我才不要自己去跟他說他實在太瘋狂了。」

川普家族友人透露，川普5日清晨連續發表十多則英國字母全部大寫的推文，讓川普兒女們對於他的狀況憂心忡忡，「他們都設法讓他別再繼續發推文」。

報導指出，川普家族長久以來，非常擅長對外隱瞞家族成員病情，川普父親佛瑞德‧川普(Frederick Christ Trump Sr.)便是一例。1990年代，佛瑞德‧川普阿茲海默症病情惡化，卻堅持繼續上班，還稱「退休就是等死」(To retire is to expire)。

川普家族友人指出，佛瑞德‧川普的狀況一度退化到一次打三條領帶出現，家族成員為了避免觸怒他，設計了一套讓佛瑞德‧川普以為仍然在川普集團正常上班的景象。每天早上都會到川普集團位於紐約布魯克林(Brooklyn)的辦公室，秘書人員則為他送來一疊疊白紙，讓佛瑞德‧川普忙得不亦樂乎，以為在批閱、簽署資料。

另外，佛瑞德‧川普辦公桌上的電話，則設定為只能接通他的私人秘書。川普家族友人透露，佛瑞德‧川普在家人的安排之下，一直以為自己持續上班。佛瑞德‧川普已於1999年過世，享耆壽94歲。