梅蘭妮亞不出白宮一步 自我「感覺良好」

上周與川普總統雙雙確診感染新冠病毒的第一夫人梅蘭妮亞‧川普，5日在推特發文寫道，目前持續待在白宮休養，至於身體狀況則是「感覺很好」。白宮官員透露，梅蘭妮亞擔心如果染疫期間出門，可能把病毒傳染給為她打理行程的助理與幕僚，因此自從證實確診之後就沒有離開白宮。

「我們全家很感謝大家的祈禱與支持！」50歲的梅蘭妮亞5日在推文中指出：「我感覺很好，會繼續留在家裡休養。」

推文中也寫道：「謝謝各地醫療團隊與護理人員，我持續為所有生病中的民眾禱告，也為有家庭成員受到病毒影響的民眾禱告。」

根據媒體報導，梅蘭妮亞3日有機會離開白宮，前往華特里德國家軍醫院探視正在住院接受治療中的川普，但她婉拒前往。

白宮官員對國家廣播公司(NBC)透露，梅蘭妮亞擔心如果染疫期間出門，可能把病毒傳染給為她打理行程的助理與幕僚。官員指出，梅蘭妮亞認為自己一旦前往探視住院中的川普，恐怕害得為她駕車的特勤司機、陪同她入院探視的醫官等一行，都曝露於病毒之下。

相較之下，74歲的川普4日突然從醫院乘車外出，向守候在醫院外圍的支持群眾致意。川普這段即興演出遭到輿論抨擊罔顧同車特勤人員的生命安全。

白宮官員表示，接下來幾天梅蘭妮亞都沒有離開白宮官邸的打算。

另一名白宮官員5日接受有線電視新聞網(CNN)說，梅蘭妮亞了解病毒的危險，「她不想要害別人感染病毒」。官員也說，過去六個月以來，梅蘭妮亞大量減少外地出遊及參加公共活動，目的就是不希望隨行人員因此曝露於新冠病毒之下。