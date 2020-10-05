最新民調 川普確診 四分之三美國人認為他輕忽病毒

川普總統因感染新冠病毒而至華特里德國家軍醫學院住院治療，最新民調顯示，約四分之三美國民眾認為，川普並未認真看待新冠病毒對他個人健康的威脅，也不曾採取避免感染病毒的必要措施。

美國廣播公司新聞網(ABC News)與市場研究調查機構艾普索斯(Ipsos)4日公布的民調顯示，72%受訪民眾認為，川普並沒有嚴肅看待感染病毒的風險，同樣也有72%民眾表示，對於個人健康的保護，川普並未採取任何防疫措施。

這項聯合民調是在川普2日證實感染新冠病毒之後，於2日及3日之間對全國各地抽樣選出506名成年人進行調查。

對於川普輕忽疫情的態度，43%的受訪共和黨選民感到厭惡，受訪民主黨選民當中則有94%表示討厭。

如果美國面臨軍事衝突或國家安全危機，川普身為總統卻健康有恙，是否有能力有效處理，在這項調查中，民眾看法明顯分歧，正反意見各占50%。不過，在共和黨選民當中，高達90%表示對於川普處理能力有信心。

另一方面，Axios新聞網站委託網路民調機構SurveyMonkey進行的最新調查則發現，88%共和黨民眾認同川普對自己感染新冠病毒的因應處理，但73％民主黨選民、58%獨立選民則認為，川普對於自己染疫的處理方式並不負責。

川普貼身助理霍普‧希克斯(Hope Hicks)1日證實染疫後，白宮2日宣布川普接受新冠病毒檢測，結果呈現陽性。在川普確診的消息發布之前，川普出席在新澤西州的一項募款活動，明顯不符聯邦疾病防制中心(CDC)的防疫指南。川普曾與希克斯近距離接觸，應該自我隔離14日。

在這民調中，63%共和黨選民表示，川普應該持續舉辦傳統式的選舉造勢活動，但持相同看法的民主黨選民卻只有16%。70%民主黨選民表示，川普應改採線上造勢活動，12%民主黨選民更主張川普應該全面取消競選活動。

獨立選民當中，57%表示川普應該改為線上造勢，另外有18%獨立選民表示，川普應全面取消競選活動。