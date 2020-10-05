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白宮醫師：總統最快5日出院 川普短暫離院向支持者揮手

世界日報 / 記者羅曉媛╱華盛頓報導
戴著口罩的川普總統，4日傍晚意外的短暫離開華府附近的華特里德軍醫院，乘車向守候的支持者揮手致意，表示感謝。(Getty Images)
戴著口罩的川普總統，4日傍晚意外的短暫離開華府附近的華特里德軍醫院，乘車向守候的支持者揮手致意，表示感謝。(Getty Images)

正在馬里蘭州華特里德軍醫院治療新冠的川普總統，4日下午又令人意外地短暫離開醫院，坐在車內，隔著玻璃向醫院外聚集的支持者揮手致意；白宮醫療團隊當日也解釋早先有關川普新冠病情的矛盾說法，指川普雖在2日、3日兩度血氧量下降，但狀況持續好轉(continued to improve)，最快5日即可出院，並繼續接受治療。

視頻現身：我真的上了一課

川普總統4日下午先在推特發布視頻「現身」，感謝醫院醫療團隊，並許諾給支持者一個「驚喜」；他還稱自己此次學到很多關於新冠病毒的事，不是書本學習能獲得的，而是「真的上了一課」(this is the real school)，是一段非常有趣的旅程。川普也在視頻中向全國表示，「我懂了」(I get it )。

對於連日來醫院外揮舞旗幟的支持者，川普表達感謝，透露將給這些「偉大的愛國者一些驚喜」，「或許在你看到我時(指影片釋出時)，我已經在那裡了」。

視頻發布後沒多久，川普就乘坐SUV緩緩駛過醫院外聚集的人群，坐在後座的川普戴著口罩，隔著玻璃窗向支持者揮手致意。

拜登潘斯 再次檢測都呈陰性

民主黨總統候選人拜登陣營表示，拜登4日次接受篩檢，結果仍為陰性。副總統潘斯和妻子凱倫4日檢測也再度呈現陰性。潘斯的發言人4日證實，潘斯夫婦再次篩檢呈陰性反應。

自川普1日晚確診感染新冠以來，白宮及其醫療團隊對於川普的病情、確診和治療的時間線等方面說辭反覆矛盾，引外界困惑和質疑。

醫師證實 川普二度血氧下降

白宮醫生康利(Sean Conley)4日中午在華特里德軍醫院向媒體澄清，川普雖在上周五出現嚴重症狀，指川普在周五住院之前，曾發高燒、血氧量一度在94%以下。健康成年人的血氧量通常在95%以上。

「基於這些發展，我擔心病情可能急速惡化。」康利說，川普之後便接受氧療，「大約一分鐘後血氧量回歸95%以上」，川普2日當天接受氧療約一小時。

入院後，川普3日血氧量二度下降，降到93%，醫生並未透露是否給他提供氧療，但醫生因此給川普服用了第一劑類固醇地塞米松(dexamethasone) ，之後情況持續改善，血氧量目前在98%，周五之後也不再發燒；康利說，正如其他疾病，治療過程總有起起伏伏。

川普用藥 適用新冠重症患者

不過類固醇地塞米松通常只用於新冠重症病患治療，若給輕症病患使用，則可能壓制免疫系統、帶來副作用；國家衛生研究院的治療指導不推薦給不需要氧療的病患使用該藥物。白宮醫療團隊沒有解釋為何對川普總統施以此種重症患者才用的藥。

總統醫療團隊的肺部重症護理專家加里波迪(Brian Garibaldi)表示，川普3日服用了第二劑瑞德西韋(remdesivir)以及第一劑類固醇地塞米松，醫療團隊未發現任何副作用。

加里波迪和康利均表示，如果情況繼續好轉，川普最快可在5日出院返回白宮，並繼續接受療程五天的瑞德西韋治療，以及其他適當的治療。

白宮醫療團隊並未披露川普血氧量二次下降的具體時間，也拒絕回答川普的肺部是否因新冠病毒形成傷疤(scarring)或罹患肺炎。

康利說，「有一些意料之中的發現，但沒有任何重大的臨床擔憂(major clinical concern)。」但他未描述這些「意料之中的發現」是什麼。

白宮發言人艾莉莎‧ 法拉(Alyssa Farah)4日說白宮醫生3日婉拒告知川普是否在之前一天接受氧療，是因為「他們不知道相關信息」；但實際上白宮醫生對此知情。

說辭矛盾 外界質疑總統病情

康利4日在總統病情簡報會說，早先不透露川普接受氧療一事，是因為當時自己試圖展現醫療團隊、總統及其病情的樂觀(upbeat)態度，並稱不想給出任何會把病情引向另一方向的信息，「但這麼做又像是我們在試圖隱藏什麼，而事實並非如此」。

白宮和醫生對川普病情的不同說法，3日也曾引發困惑和擔憂；白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)3日對記者說，川普2日曾經歷「非常令人擔憂」的階段，未來48小時對於他與新冠搏鬥至關重要；但川普醫師團隊同日卻持樂觀說法，還不肯對媒體透露川普在2日入院前曾在白宮接受氧療。有報導指，川普總統對杜梅斯的發言有極大出入，表示不悅。

在白宮醫療團隊4日向媒體簡報時，梅杜斯一言未發，坐在一旁。在此攸關總統健康與國家領導的關鍵時刻，白宮屢現有關總統病情的矛盾說詞，也加劇白宮的信譽危機。

川普3日晚透過視頻現身「報平安」之後，頻繁在推特發文或視頻展現自己不斷好轉的狀態，他4日一早曾轉發支持者在醫院外揮旗支持的視頻。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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