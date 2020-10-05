川普確診染新冠 習近平緩慰問秀態度

川普總統1日確診感染新冠病毒，住進馬里蘭州華特里德美軍醫院。自今年新冠疫情爆發以來，與美國關係急轉直下的中國官方十分低調，民間則冷嘲熱諷。曾被川普稱為「好友」的中國國家主席習近平，直到3日才致電川普表達慰問，比俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩晚了一天。與此同時，共和黨鷹派指責北京「攻擊總統」，「須為此負責」。由於美國大選當前，川普染疫不僅把大選推向未知境地，美中兩國關係也可能因此更惡化。

川普與夫人梅蘭妮亞確診染疫後，中共黨媒報導數語帶過，「人民日報」、中央電視台等官媒微博帳號關閉留言功能。最早回應的鷹派「環球時報」總編輯胡錫進在推特上以英文表示，川普為此前淡化疫情「付出代價」，此事將對他的連任競選帶來負面影響。但後來這則推文被他刪除。「中國日報」則稱，川普染疫再次提醒，新冠疫情仍在美國蔓延，儘管川普竭力淡化，稱它不再構成威脅。

相對於中國駐美大使崔天凱當天主動發推文，問候川普和梅蘭妮亞，表示「祝特朗普總統夫婦早日康復」，中國外交部發言人華春瑩則在媒體查詢時，簡短回應中國希望川普夫婦早日康復。習近平比各國領袖晚一天才問候川普，其間有怎樣的掙扎和糾結，外界不得而知。它至少體現不想問候又不得不問候的冷淡態度，非常切合美中兩國當下「鬥而不破」的現狀。

與此同時，中共網管當局則放任民眾在微博上，對川普染疫幸災樂禍，讀量數小時內達16億次。他們以「川建國」(川普幫助中國建國)的暱稱稱呼他，並嘲諷指川普確診是對中國「國慶的獻禮」。英國廣播公司(BBC)採訪中國街頭兩位正休「十一國慶」假的婦女，兩人對川普染疫的回應竟是：「舉國歡慶，普天同慶，非常非常好，這是特朗普給中國的獻禮。」這段錄影被譯成英文，傳播全世界，成為各國觀察中國人仇美心態的一個樣本。

最早爆發於中國武漢的新冠疫情，迄今在美國造成20餘萬人死亡、730餘萬人確診和經濟衰退，現在不僅成為川普連任的最大障礙，連總統夫婦、貼身助理，競選經理、共和黨主席及多位共和黨參議員都確診，大大削弱川普的施政和競選戰力。

川普9月29日首場辯論中，就重覆近幾個月來說法，稱新冠疫情「是中國的錯，根本不應發生」，他並給新冠疫情冠上「中國瘟疫」。他日前在聯合國大會更當著眾多國家元首直指北京控制疫情不力，並隱瞞疫情，要北京為此負責。這使北京當局十分惱火，習近平回擊說，「大國應有大的樣子」，不應把疫情「汙名化、政治化」。

北京一直對今年美國總統大選兩個陣營大打「中國牌」，競飆強硬對中政策不以為然，對川普把美國成為全世界疫情最嚴重國家的責任推給中國，更是惱羞成怒。如今川普、家人和重要競選幹部都「中招」，如有不測後果，對中國來說更是壞消息。川普可能藉此加倍批評中國將疫情散播海外，並會推行更鷹派的對中國政策。

與川普同一陣營的美國保守右派，已把川普染疫說成是「中國對總統的攻擊」。喬治亞州共和黨聯邦參議員凱莉‧羅夫勒推文說：「中國把這個病毒傳給了總統。我們必須讓他們為此負責。」聯邦眾院共和黨籍情報委員會議員馬克．沃克聲稱，「中國現在已正式干預了美國大選」，美國須採取行動反擊。

川普染疫住院後，有外交分析人士認為，北京當局可能伺機採取一些挑釁行動，例如對台灣出手，或對香港採取更激進措施。現在看來這些分析有些杞人憂天。不過北京至少可利用新冠疫情在美國失控，大肆宣揚中共專制制度和舉國體制的「優越性」，加強對國內私有企業控制，以及縮短與美國的科技差距。

2008年全球金融危機爆發後，中共當局就質疑美國模式的可持續性，以及中國依靠美國的危險。12年後爆發新冠疫情，中共又利用大陸已成第一個恢復增長的經濟體的機會，推行「中國方案」，強調「人類命運共同體」，加速世界權力和影響力向中國轉移。

聯邦眾院情報委員會和眾院共和黨中國工作小組，上周公布兩份報告，兩黨都提出應對中國方案，強化與國際盟友、組織合作，改變對中國外交，關注香港與新疆議題，都衝中國而來，川普染疫對北京絕不是好事。