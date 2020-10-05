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又一川普貼身助理確診 凸顯白宮防疫「太鬆」

世界日報 / 編譯李京倫、編譯林梅婕／綜合4日電
自川普與第一夫人宣布確診以來，白宮官員確診頻傳，但據華盛頓郵報(WP)的報導指出，白宮方面並未主動聯繫過去與總統接觸的人士，凸顯白宮的防疫鬆散。法新社
自川普與第一夫人宣布確診以來，白宮官員確診頻傳，但據華盛頓郵報(WP)的報導指出，白宮方面並未主動聯繫過去與總統接觸的人士，凸顯白宮的防疫鬆散。法新社

白宮又傳出新冠病毒確診案例，據彭博新聞社報導，川普總統貼身助理盧納(Nick Luna)經過篩檢後確診感染；自川普與第一夫人宣布確診以來，白宮官員確診頻傳，但據華盛頓郵報(WP)的報導指出，白宮方面並未主動聯繫過去與總統接觸的人士，凸顯白宮的防疫鬆散。

川普確診的前幾天，曾在公開活動中接觸數百人，使這些人成為染疫高危險群，但幾乎沒有證據顯示，白宮主動聯繫這些人並指導他們如何因應。

川普於2日凌晨宣布自己確診，但1日晚間他在新澤西州自家高爾夫球俱樂部的競選募款活動上，接觸200多人。

川普9月26日在白宮玫瑰花園開記者會宣布，提名巴瑞特(Amy Coney Barrett)為聯邦最高法院大法官，有150名政壇盟友和宗教領袖出席，其中數人已確診。

在這兩場活動之間，川普曾沒戴口罩會見數十名幕僚，甚至在密閉空間和在核心幕僚希克斯確診之後，也未戴口罩。

川普9月30日在明尼蘇達州對數千人造勢，9月29日在俄亥俄州克利夫蘭市，與數名幕僚沙盤推演後，上台與民主黨總統候選人白登(Joe Biden)進行辯論，但目前沒有證據顯示，白宮和川普競選團隊主動聯繫曾與川普接觸者或發送防疫衛教文宣。

此外，出席大法官提名記者會的多名賓客說，在幾名賓客確診之後，白宮亦未主動聯絡其他出席者。

目前白宮高層和共和黨內已有許多人接連遭感染，包括聯邦參議員李麥克(Mike Lee，猶他州)、提里斯(Thom Tillis，北卡羅來納州)和強森(Ron Johnson、威斯康辛州)。

李麥克和提里斯皆為參院司法委員會的成員，卻不幸在大法官被提名人巴瑞特的公聽會之前感染病毒；該委員會將在22日前通過提名，預計參院可在26日完成表決。

白宮資深官員透露，常與川普密切接觸的國安會議多數職員並不知道，由誰負責追蹤白宮的接觸史，他們只接獲通知，如果出現相關症狀，請找白宮醫療部門，而醫療部門只會告訴他們繼續觀察症狀，考慮自我隔離五到十天。

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