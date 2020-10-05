病房工作照簽署「白紙」？美聯社：川普面臨信用危機
根據近期公布的照片，川普總統在華特里德軍醫院對抗新冠肺炎時似乎還在努力工作，但媒體TMZ報導，仔細看他簽署文件的照片，卻讓人對相關消息感到懷疑；美聯社也報導，距離總統大選投票日僅剩約一個月，川普在最需要公眾信任的此刻卻面臨信任危機。
白宮3日晚間公布川普在病房裡工作的照片；川普長女伊凡卡(Ivanka)和次子艾瑞克(Eric)也在推特(Twitter)上分享川普的工作照。
但很快就有眼尖民眾發現，照片中的川普看起來是在一張空白的紙上簽自己的名字。
一份航空刊物總編輯奧斯楚威爾(Jon Ostrower)比對白宮分享兩張照片的資料發現，雖然川普在兩個不同房間且身穿不同衣服，拍照間隔僅10分鐘。
種種跡象顯示，這可能是一場公關企畫，卻讓民眾更難信任政府官員關於川普健康狀況等的說法。
美聯社指出，川普2日推文宣布染疫後，白宮只說川普是預防性住院，也說他症狀輕微。
白宮3日試圖公布更多細節，讓川普醫師康利(Sean Conley)在電視上進行簡報，樂觀描述川普病情，強調他仍在工作，能自己行走，呼吸也不困難，但康利仍拒絕透露許多特定細節。
隨後，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)還私下對記者透露，川普病情「相當令人擔憂」，但前一天他才說川普的症狀「輕微」；儘管川普的健康狀況正在恢復，梅杜斯說接下來的48小時相當關鍵。
康利4日坦承，他曾試圖「樂觀」評估；但他第二次簡報時披露自己隱瞞了多少，包括川普其實在2日上午曾需要接受供氧，而在3日血氧飽和度第二次下降時也曾使用類固醇。
康利4日說，他不知道川普3日是否曾需要接受供氧，需要詢問護士；他也回避川普肺部掃描結果相關問題。
但康利仍說，川普最快可望於5日出院。
美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)民調顯示，今年4月，全美僅23%受訪民眾表示高度信任川普提供給公眾的新冠病毒相關資訊。
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