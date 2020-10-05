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白宮幕僚長梅杜斯稱病情「嚴重」 傳川普震怒
消息人士指出，因為白宮幕僚長梅杜斯形容川普總統的新冠肺炎病情嚴重，與白宮醫師說法不一，已令川普感到震怒；另一方面，白宮國家安全顧問歐布萊恩強調，川普雖因感染新冠而在醫院接受治療，但總統及政府「好得很」，把權力轉移給副總統潘斯不在考量範圍內。
有線電視新聞網(CNN)4日報導，目前在白宮內部廣為周知，3日總統病情簡報會後，向記者透露消息的不具名人士，就是梅杜斯，他評估的川普病情，要比白宮醫師康利(Sean Conley)嚴重得多。那則新聞報導一開始掛名「熟知總統現況人士」所透露，但隨後美聯社及紐約時報都明確指出，放話的官員就是梅杜斯。
梅杜斯當時向媒體說，總統生理跡象過去24小時令人擔憂，未來48小時的醫療對他至為重要，他還沒步上完全康復之道。
據一位川普的高級策士說，梅杜斯釋出這麼不吉利的訊息，川普得知後很火大。
過去幾天，白宮官員對協調川普病情的說法，一直小心翼翼，只是24小時期間，政府傳出的消息形形色色，梅杜斯的發言最受矚目。
CNN稍早便報導，川普對梅杜斯甚為不悅，另位白宮官員也證實此事；該官員指出，康利向媒體簡報前曾與川普交談，放話內容不會超出總統想讓人知道的消息。
至於染疫的川普會不會把總統權轉移給副總統潘斯，對此白宮國安顧問歐布萊恩在「面對全國」(Face the Nation)節目表示，目前此事沒浮現檯面，「我們有位很棒的副總統，而且政府的掌舵很穩。」他另強調，總統及政府都好得很，「截至目前，總統氣色很不錯，穩定指揮整個國家政府。」
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