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專家憂：川普輕症卻用類固醇重症藥 恐有反效果
川普總統確診新冠病毒並出現輕微症狀，2日晚間住進華特里德國家軍醫院，3日接受供氧，醫療團隊也以類固醇「地塞米松」(Dexamethasone)為川普治療。不過，專家指出，這種藥品數於重症藥物，通常只用在狀況偏於嚴重的染疫患者身上，如果醫療團隊用藥太猛，讓狀況相對輕微的患者使用，可能適得其反，對健康造成負面影響。
根據日前發表的研究報告，感染新冠病毒後必須靠人工呼吸器維生的患者當中，如果使用「地塞米松」可讓死亡機率降低約三分之一，而在接受氧氣補充的染疫患者當中，使用「地塞米松」則讓死亡機率降低約五分之一，川普的狀況屬於後者。
研究顯示，對於病狀比較輕微的染疫患者來說「地塞米松」則沒有療效，由於這種藥物會對患者的免疫系統產生抑制作用，倘若太早用藥反而還會出現反效果。
國家衛生研究院(NIH)的治療指南指出，對於不需要氧氣補充的染疫患者，並不建議使用「地塞米松」。
國家衛生研究院指出，透過隨機篩選的染疫患者如果使用「地塞米松」，與接受一般標準醫療照護的染疫患者死亡率相比，前者相對較低。
國家衛生研究院表示，「地塞米松」的治療效果，出現在到院時已經需要氧氣補充的染疫患者身上，至於到院時並不需要氧氣補充的染疫患者，使用「地塞米松」之後則未出現明顯療效。
世界衛生組織9月間公布的報告，也與國家衛生研究院的研究發現一致。世界衛生組織指出，「地塞米松」應該只使用在「病情嚴重或垂危」的染疫患者身上。
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