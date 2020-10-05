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川普將出院？白宮醫師遭質疑「用類固醇 情況不樂觀」

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合4日電
白宮三日發布照片顯示，美國總統川普三日在馬里蘭州華特里德軍醫院住院治療新冠病毒，不忘辦公。 路透
白宮三日發布照片顯示，美國總統川普三日在馬里蘭州華特里德軍醫院住院治療新冠病毒，不忘辦公。 路透

白宮醫師康利(Sean Conley)4日表示，川普總統接受氧氣和類固醇治療，「若情況持續好轉，希望盡早返回白宮繼續治療」；不過，多名醫師表示，這類療程即便在最佳情況下也要住院多日；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)呼籲康利坦白川普的病情，傳遞公眾可信的訊息。

康利4日上午召開記者會，其中一名主治醫師表示，在總統的血氧量下降後，已讓總統接受類固醇地塞米松(Dexamethasone)治療。

康利則指出，川普的血氧量近日兩度下降，但「已好轉」，若持續改善，「希望最快能在周一返回白宮，持續接受治療。」

不過，治療重症新冠肺炎病患的醫師表示，這並非典型的醫療方式。

洛杉磯加大(UCLA)雷根醫療中心的重症醫師布爾(Russell Buhr)說：「我絕不會讓使用類固醇治療的新冠病患隔天就出院。」布爾說，病患的血氧量低於92%時，醫師就會供氧治療。

「一般而言，病患戴上氧氣罩就得住院四到五天，這還是最樂觀的情況」；華盛頓大學(UW)醫學院肺病重症教授柯蒂斯(J. Randall Curtis)說：「若病患毋需供氧，沒過多久又要供氧，表示病況有點惡化；若開始用類固醇，更不樂觀。」

新冠病毒會讓肺泡腫大，這是肺部輸氧到血管中的小氣囊；新冠肺炎的症狀從輕微到極度危險都有可能，但從康利的說法難以判斷川普的病情。

柯蒂斯治療西雅圖百餘名新冠肺炎病患的經驗顯示，若需要供氧和地塞米松，病患的胸腔X光結果通常已有些異常，即所謂的肺部毛玻璃狀病變。柯蒂斯表示，用氧病患可能在二到五天後出院，但情況也可能逆勢發展。

波洛西籲誠實告知總統病情

康利3日在川普對抗新冠病毒第三日時表示，川普的病情進入「第二階段」，未來幾天是關鍵。

波洛西4日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目面對國家(Face the Nation)訪問時說，「我們需要信任，他們說的總統病況是真的。」

她擔心，白宮醫療團隊公布川普病情的內容，「需要經過總統同意，那就不是非常科學」，呼籲康利誠實告訴國民總統的病況。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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白宮又傳出新冠病毒確診案例，據彭博新聞社報導，川普總統貼身助理盧納(Nick Luna)經過篩檢後確診感染；自川普與第一夫人宣布確診以來，白宮官員確診頻傳，但據華盛頓郵報(WP)的報導指出，白宮方面並未主動聯繫過去與總統接觸的人士，凸顯白宮的防疫鬆散。

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川普確診引來北韓（金正恩）、俄羅斯（普丁）、中國領導人（習近平）不約而同致意，凸顯川普生意人廣結善緣的本領。台大政治系副教授彭錦鵬4日受訪指出，美國二戰後的總統都不似川普，能跟共產強權國家領袖保持良好關係。前北美事務協調會主委邵玉銘則認為，川普染疫影響大選聲望，因為他連白宮都治理不好。

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川普總統確診新冠病毒並出現輕微症狀，2日晚間住進華特里德國家軍醫院，3日接受供氧，醫療團隊也以類固醇「地塞米松」(Dexamethasone)為川普治療。不過，專家指出，這種藥品數於重症藥物，通常只用在狀況偏於嚴重的染疫患者身上，如果醫療團隊用藥太猛，讓狀況相對輕微的患者使用，可能適得其反，對健康造成負面影響。

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