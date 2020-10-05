川普將出院？白宮醫師遭質疑「用類固醇 情況不樂觀」

白宮醫師康利(Sean Conley)4日表示，川普總統接受氧氣和類固醇治療，「若情況持續好轉，希望盡早返回白宮繼續治療」；不過，多名醫師表示，這類療程即便在最佳情況下也要住院多日；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)呼籲康利坦白川普的病情，傳遞公眾可信的訊息。

康利4日上午召開記者會，其中一名主治醫師表示，在總統的血氧量下降後，已讓總統接受類固醇地塞米松(Dexamethasone)治療。

康利則指出，川普的血氧量近日兩度下降，但「已好轉」，若持續改善，「希望最快能在周一返回白宮，持續接受治療。」

不過，治療重症新冠肺炎病患的醫師表示，這並非典型的醫療方式。

洛杉磯加大(UCLA)雷根醫療中心的重症醫師布爾(Russell Buhr)說：「我絕不會讓使用類固醇治療的新冠病患隔天就出院。」布爾說，病患的血氧量低於92%時，醫師就會供氧治療。

「一般而言，病患戴上氧氣罩就得住院四到五天，這還是最樂觀的情況」；華盛頓大學(UW)醫學院肺病重症教授柯蒂斯(J. Randall Curtis)說：「若病患毋需供氧，沒過多久又要供氧，表示病況有點惡化；若開始用類固醇，更不樂觀。」

新冠病毒會讓肺泡腫大，這是肺部輸氧到血管中的小氣囊；新冠肺炎的症狀從輕微到極度危險都有可能，但從康利的說法難以判斷川普的病情。

柯蒂斯治療西雅圖百餘名新冠肺炎病患的經驗顯示，若需要供氧和地塞米松，病患的胸腔X光結果通常已有些異常，即所謂的肺部毛玻璃狀病變。柯蒂斯表示，用氧病患可能在二到五天後出院，但情況也可能逆勢發展。

波洛西籲誠實告知總統病情

康利3日在川普對抗新冠病毒第三日時表示，川普的病情進入「第二階段」，未來幾天是關鍵。

波洛西4日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目面對國家(Face the Nation)訪問時說，「我們需要信任，他們說的總統病況是真的。」

她擔心，白宮醫療團隊公布川普病情的內容，「需要經過總統同意，那就不是非常科學」，呼籲康利誠實告訴國民總統的病況。