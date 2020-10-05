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川普染疫各國致意 凸顯個人交際手腕

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
川普最希望的當然是能出去造勢，但確診了當然就不能造勢，可能讓拜登趁機拉大搖擺州差距。（photo by Flickr）
川普最希望的當然是能出去造勢，但確診了當然就不能造勢，可能讓拜登趁機拉大搖擺州差距。（photo by Flickr）

川普確診引來北韓（金正恩）、俄羅斯（普丁）、中國領導人（習近平）不約而同致意，凸顯川普生意人廣結善緣的本領。台大政治系副教授彭錦鵬4日受訪指出，美國二戰後的總統都不似川普，能跟共產強權國家領袖保持良好關係。前北美事務協調會主委邵玉銘則認為，川普染疫影響大選聲望，因為他連白宮都治理不好。

川普生意人的手腕

「北韓金正恩、俄國普丁、中國習近平，這幾個國家的元首一直跟川普保持良好的關係。」彭錦鵬指出，習近平目前面臨中美貿易戰，當然應該表示一點心意，但3人同時表達關切確實蠻特殊的，凸顯川普做生意人廣結善緣的本領，「美國二戰以後的總統都不像這樣，因為美國一直都是民主社會的領袖，傳統上不會跟共產國家領袖交好。」

彭錦鵬認為，「這凸顯川普對於傳統美國國際政治是一概不理的。」，川普從做生意角度，減少美國國際援助支出，要求盟國負擔更大的責任經費，對非美國陣營表達強烈善意，「他是個怪胎，可以說歷任美國總統，從來沒有像這樣的國際外交風格。」

各國善意問候

「美國還是超級強權，任何情況下美國總統遭遇到不幸的事件，各國元首都會表示問候，倒不是川普個人的關係。」前大使趙麟認為，又因為是大選年，選前不到1個月的時間確診，加上美國疫情在全國都受嚴重影響，「這是各種戲劇性的因素全部湊合在一起，各國基於本身利益的考量，以及感同身受，自然會發出一個善意的表示。」

趙麟指出，金正恩最近表現蠻務實的，南韓公務員投誠遭射殺，金正恩竟罕見地道歉，引起南韓內部很大迴響，「所以他問候川普也不意外。」習近平方面，基於美中利益的考量，即使川普當選連任，美中關係還是回到常態的競合關係；至於普丁，通俄門事件可看出兩人本來就有交情，「這些問候都算是公關的姿態。」

治理能力信心危機

「川普生病發生在白宮，部屬有7個人確診，這對他的選情非常不利！」邵玉銘受訪時強調，「川普對一個小小的白宮都治理不好，怎麼讓人民相信他能治理好美國全國呢？」目前看來川普的病況能治得好，「他並非不能行動，還是有行為能力，已經出來見客還發推文，表示他的意識很清楚。」但確診當然會對選情不利。

趙麟則強調，川普的病情不嚴重，但恐怕難免要隔離診療2、3個禮拜，而面對迫在眉睫的11月3日總統大選，「對川普的競選日程必然有很大影響。」他也指出，眼前將來到的是7日的副總統辯論會，可以觀察雙方陣營氣勢消長。

拜登搖擺州取紅利

「川普最希望的當然是能出去造勢，但確診了當然就不能造勢。」政大國關中心研究員嚴震生指出，川普不像前總統雷根當年中了子彈，「只要需要動手術、上麻藥的情況，都需要按照美國憲法第25條，把職權轉移給副總統。」但川普因為他自己反對戴口罩，不願意遵守公衛專家的建議，不容易增加新的票源。

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