川普短暫離院 坐車向支持者致意

（德國之聲中文網）美國總統川普周日 (10月4日)短暫離開國家軍事醫學中心，坐在他的總統專車內，隔著車窗對聚集在醫院外的支持者致意。74歲的他戴著口罩輕輕招手，支持者則大力揮舞川普2020競選旗，高喊「美國！美國！」

川普在出發前，便在推特上發布視頻預告出行，他也說自己學到很多跟新冠肺炎有關的知識:「我是真的進學校學習，這是真的學校，不是一個『我們來看教科書』的學校。真的很有意思，我會跟你們分享。」

眾議院議長佩洛西4日表示，對於大眾不能接收到關於川普病情的可靠資訊感到擔憂。她擔心醫療團隊對外公開的資訊都要先取得總統本人的同意。

川普病情消息混亂

4日稍早，白宮醫生康利 (Sean Conley)告訴記者，雖然川普在2日時症狀很嚴重，但病情正在持續好轉。康利在4日召開記者會，有意消弭先前白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows)匿名向記者透露負面消息造成的混肴。

康利在記者會上澄清為何3日會出現說法互相矛盾的狀況，以及他當時為何拒絕透露川普使用吸氧器。他說，他試圖呈現出醫療團隊和總統對未來樂觀的態度，不希望多余的資訊混肴了外界的看法，或把病情帶往其他方向。

雖然康利有意消除外界疑慮，但他在4日的記者會上說的話卻帶出更多疑點。他說川普在1日就已經出現新冠肺炎的臨床症狀，比過去已知的時間更早。此外，他也說「我們診斷川普已經進入第72小時」，這表示川普在對外公布確診消息之前，還照常執行職務將近一天的時間。白宮媒體團隊很快的澄清以上是康利口誤，並說康利想要表達的是診療已經進入「第三天」，因為川普是1日確診。

白宮幕僚長惹怒川普

目前，外界之所以對川普的病情有諸多揣測，源自上周六(10月3日)的一起風波。當時，康利代表白宮醫師團隊告訴大眾川普病情樂觀之後，媒體卻引述匿名消息人士指出「總統過去24小時的病情令人擔憂，接下來48小時將是病程發展的關鍵期」。雖然媒體以匿名處理，但是網絡上卻流傳出影片指出白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)在醫師簡報後走近采訪團要求匿名，消息來源因此曝光。

《紐約時報》和CNN報導，川普知情後大怒，馬上在推特說自己狀況良好。梅多斯在該推特發表的幾個小時後，打電話給福克斯電視台的晚間新聞直播節目，贊揚總統「難以置信的勇氣」和「難以置信的好轉」。川普周日晚上在推特發布了一則4分鐘的視頻，告訴民眾他和妻子梅拉尼婭都有好轉。

張慈/鄒宗翰 (美聯社、路透社)

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