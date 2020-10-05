快訊

川普染疫，暴露美國自信的離譜崩壞

川普短暫離開醫院 在車內向守在外面的支持者揮手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普短暫離開醫院 在車內向守在外面的支持者揮手

聯合報 / 記者田思怡／即時報導
川普4日坐在車內向守在醫院外的支持者揮手。路透社
川普4日坐在車內向守在醫院外的支持者揮手。路透社

美國總統川普4日短暫離開華特里德軍醫院，坐在車內向守在醫院外的支持者揮手。

川普似乎急著出院，白宮醫師康利表示，川普最快5日出院。

白宮醫師：川普曾接受供氧治療 最快5日出院

【中央社華盛頓4日專電】

美國總統川普近日宣布自己確診染疫，白宮醫療團隊今天說，川普出現2次短暫血氧濃度不足現象，並接受供氧和類固醇藥物治療，情況持續好轉，預計最快5日能出院重返崗位。

白宮醫療團隊今天中午在川普入住的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）召開記者會，說明過去幾天川普感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病情發展。

白宮醫師康利（Sean Conley）表示，從1日晚間到2日上午他離開川普時，川普的狀況良好，只有輕微徵狀，血氧濃度逾90%。

2日上午稍晚，康利回到川普身邊後，川普出現發燒現象，血氧濃度降至不到94%。由於出現這兩項病徵，他向川普建議使用供氧系統，但川普不願使用。

由於川普出現呼吸不順、疲倦與高燒，川普接受約一個小時的供氧治療後，血氧濃度已恢復到95%以上，情況有所改善。

2日當天稍晚，川普已經能起床走動，症狀輕微，但團隊認為應入院接受更全面的監控。

川普另一次出現血氧濃度不足是在3日，但康利並不確定川普是否有接受供氧系統治療。

團隊另一名醫師蓋瑞巴迪（Brian Garibaldi）表示，川普病情持續改善。從2日上午以來，川普就不再有發燒現象，生命徵象穩定。川普今天上午留在房內，沒有表明有呼吸急促或其他明顯的呼吸道症狀。團隊也對川普的心肝腎功能持續監控，狀況正常。

蓋瑞巴迪指出，川普3日晚間完成抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）的第2劑治療，並未出現副作用。至於川普3日出現血氧濃度下降，他透露已對川普進行類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療。

蓋瑞巴迪還說，川普今天狀況良好，已經起床四處走動並會展開飲食，若他能持續維持現在的狀況，團隊預計他最快5日就能出院返回白宮，並繼續進行治療。

相關新聞

川普短暫離開醫院 在車內向守在外面的支持者揮手

美國總統川普4日短暫離開華特里德軍醫院，坐在車內向守在醫院外的支持者揮手。

川普確診染疫 美國副總統彭斯篩檢再呈陰性

美國總統川普前幾天宣布確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）後，副總統彭斯（Mike Pence）和妻子...

川普自推影片「好多了」 醫師：最快周一出院

白宮醫師康利四日表示，美國總統川普「狀況很好」，最快周一就可以出院，回到白宮繼續治療。

【總編開箱】川普染疫，暴露美國自信的離譜崩壞

一向自許為「美國偉大」的強者形象，不相信科學也不尊重知識，這麼狂妄的美國總統川普也逃不掉新冠肺炎的襲擊。許多人都說這是川普自作自受，可是他是美國總統，是全世界最強國家的領袖，不管他的作為有多讓人難以置信，但他所做的決定不僅影響著美國，也衝擊著整個世界，因此他的病情發展，讓全球都掛心。

共和黨參議員染疫 仍續推大法官聽證會

美國聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康諾三日表示，巴瑞特獲提名出任聯邦最高法院大法官的人事聽證會，將會按照計畫進行，即便參議...

數百人曾接觸川普 白宮輕忽防疫未追蹤

華盛頓郵報報導，美國總統川普確診新冠肺炎前幾天，曾在公開活動中接觸數百人，使這些人成為染疫高危險群，但幾乎沒有證據顯示，...

川普用實驗新藥 白宮醫師談病情避重就輕？

CNN與紐約時報報導，外部專家質疑，白宮醫療團隊三日對美國總統川普新冠肺炎病情的說法避重就輕，仍在塑造「川普很健康」的形...

川普住院仍辦公 促國會通過紓困案

川普總統二日感染新冠病毒住院治療後，三日要求國會通過經濟刺激的紓困方案，並敦促其迅速採取行動，但相關協商官員要達成協議，...

等了一天…習近平致電慰問川普說不到50字

美國總統川普宣布確診新冠肺炎震驚世界，各國元首紛紛致以慰問，不過，中國方面起先卻保持低調，時隔24小時後，官媒才報導，中國國家主席習近平致電慰問的消息。另外，向來以激烈民族主義言論廣為人知的環球時報總編輯胡錫進則撰文表達同情，並呼籲中國網民對此事保持克制。

確診逆襲？最新民調：川普「6大關鍵搖擺州」勝拜登

美國智庫民主研究所公布最新民調顯示，雖然川普確診新冠肺炎，卻在民調上反超民主黨總統候選人拜登。該機構曾成功預測英國脫...

醫療團隊避重就輕 專家：川普病情恐比說出來的嚴重

CNN與紐約時報報導，外部專家質疑，白宮醫療團隊3日對美國總統川普新冠肺炎病情的說法避重就輕，仍在塑造「川普很健康」的形...

紐時：白宮幕僚長匿名爆總統病況堪憂 川普震怒

美國總統川普確診新冠肺炎後病況如何，白宮說法前後矛盾。媒體指出，總統醫師3日樂觀描述川普狀況，隨後白宮幕僚長梅多斯卻匿名...

熱門新聞

確診逆襲？最新民調：川普「6大關鍵搖擺州」勝拜登

川普上傳影片：我好多了 很快就會回來

醫療團隊避重就輕 專家：川普病情恐比說出來的嚴重

拜登推文：再過一個月就可以稱拜登夫人第一夫人了

美聯社：川普前往軍醫院前 曾在白宫使用氧氣

紐時：白宮幕僚長匿名爆總統病況堪憂 川普震怒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。