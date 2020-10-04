加強防疫！副總統辯論安全距離 從7呎擴大到12呎

基於新冠疫情所引起的安全關注，民主黨總統候選人拜登陣營反對原先的距離安排，總統辯論委員會最終同意兩位副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)與潘斯( Mike Pence)下周辯論時，會相隔12呎。兩人的90分鐘辯論，定於7日晚上在猶他州鹽湖城舉行。

消息人士指出，直到2日晚上，辯論委員會仍不接納拜登方面的要求，繼續按照川普一方的優先選擇，兩人相距七呎辯論。

早在川普自爆感染新冠病毒之前，拜登已與委員會談判要求擴大距離。其後傳出川普確診消息後，儘管拜登經檢測呈陰性，但首場總統辯論群組陸續爆出11起新病例後，拜登一方更加緊張。

拜登競選團隊全力反對兩位副總統候選只相距七呎的原定安排，認為距離不符醫學指引。委員會最後因為川普確診關係，決定擴大距離至12呎。

本來按照社交距離準則，彼此只相距六呎即可，但拜登一方堅稱，根據醫學專家建議，若然是在室內，應擴大彼此的距離。

賀錦麗2日到了內華達州拉票，她將會由內州直接到猶他州準備辯論。

消息人士說，拜登競選團際將候選人的位置問題，提高到「非常嚴重關注」的地步，由於在克里夫蘭舉行首場總統辯論期間，沒有人嚴格執行要與會者戴口罩的規定，更加帶來不安。

按照規定，在首場辯論中，所有參加者都必須戴口罩，但現場所見，有多位川普家庭成員及現場參與者沒戴口罩。據悉曾有醫師與川普家人提供口罩，但為他們拒絕後，便沒有人再跟進。

拜登競選團隊一直採取非常嚴格措施，確保拜登、賀錦麗及競選人員不受病毒侵害。在得悉川普檢測結果呈陽性後，拜登方面所有參與過首場辯論的人，都已接受檢測。