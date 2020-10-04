「美國想要也需要」 川普住院後再促國會通過紓困案

川普總統2日感染新冠病毒、住進醫院治療後，3日要求國會通過經濟刺激的紓困方案，並敦促其迅速採取行動，但相關協商官員要達成協議，仍面臨重大阻礙。

川普3日下午自華特里德軍醫院推文表示：「我們偉大的美國想要也需要經濟刺激方案；通力合作把它完成。」

川普總統因染新冠住院後，3日首發推特盼國會兩院盡快通過新版的新冠紓困法案。(路透)

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)3日宣布，由於擔心新冠病毒在國會傳播，議員出席的會議將延後至10月19日進行，而財政部長米努勤(Steven Mnuchin)和眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的協商預期仍將繼續；米努勤與波洛西目前都檢出新冠病毒陰性。

此刻美國經濟復甦步履蹣跚，部分產業也出現越來越多永久性失業情況；美國航空(American Airlines)和聯合航空(United Airlines)日前宣布暫時解僱多達3萬2000人，而餐飲業若無法取得更多聯邦援助，今年冬天恐出現小企業永久倒閉浪潮。

美國經濟出現新的疲弱跡象，而川普選前民調低迷，還確診感染新冠病毒並住院，都為相當棘手的相關協商帶來不確定因素；近日更有三位共和黨籍參議員檢出新冠病毒陽性。

米努勤部長與波洛西眾議長日前重新啟動兩黨協商，並對達成協議表示樂觀；知情人士透露，白宮官員近日也私下表示，相信雙方至少能在下周中旬前完成協議草案。

然而，雙方意見的重大分歧，仍恐阻礙協議達成；國會民主黨人希望紓困案總額達2.2兆元，但米努勤說川普政府的方案「大約」1.5兆元，而這7000億元的差距，很難在數日內縮小。

民主黨的方案也希望為失業民眾擴大「可負擔健保法」(Affordable Care Act)抵稅資格，因為有許多民眾受疫情影響而失業後，也失去了醫療保險；共和黨人可能因為相關條款恐讓聯邦資金用於墮胎而反對，但部分民主黨人說可負擔健保法對此已有嚴格限制。

另外，關於聯邦失業救濟、以及撥款數千億元援助各州與地方政府等議題，也仍是協商的癥結。