川普確診 國會恐慌 重新考慮讓參眾議員檢測病毒

川普總統確診後，讓參眾兩院再次陷入恐慌，國會領袖表示，將重新審視是否要在國會山莊要求進行新冠病毒檢測；參院多數黨領袖麥康諾也要求把原訂5日展開的議事延至19日，但預計12日仍將開始大法官艾咪‧巴瑞特的任命聽證程序。

共和黨籍的猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)以及北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)、威斯康辛州國會參議員強森(Ron Johnson)，成為最新一批確診感染新冠病毒的國會議員。

李麥克和提里斯都曾於9月26日出席川普在白宮玫瑰花園提名巴瑞特(Amy Coney Barrett)為最高法院大法官的活動。

國會山莊為任何自認為可能曾接觸新冠病毒者提供檢測與追蹤，但沒有強制要求。

參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)發表聲明指出：「所有檢測結果都必須公開，才能控制可能爆發的疫情，也讓我們能夠判定參議員與工作人員是否需要檢疫或自我隔離。」

目前在全美與國會山莊，都沒有要求檢測或戴口罩的全面計畫。

數月來，國會領袖們不願加強自願檢測體系，或接受白宮提供的檢測，認為相關物資應該提供給第一線防疫人員與全國各地。

國會也已採取其他防疫措施，包括自3月起禁止遊客進入，多數辦公室與委員會的聽證會，都至少部分遠距進行；眾議員還可以委託同僚代理進行表決，以減少群聚人數。

但國會山莊是一座擁擠且結構複雜的建築物，許多議員年紀也較大所以較容易感染，還有許多共和黨籍議員有時拒絕戴口罩。

巴瑞特曾與數十位議員一同造訪，包括李麥克和提里斯，而她的確認聽證會訂於12日舉行。

李麥克和提里斯都是參院司法委員會成員，還有其他成員也曾出席26日在白宮玫瑰花園的活動；活動照片顯示當時很少人戴口罩。

許多國會議員曾出席首場總統候選人辯論，期間川普家屬曾摘下口罩；眾院也曾在2日開會。