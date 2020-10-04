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川普住院 選舉成疑 國家方向不明

世界日報 / 社論
美國總統川普。 法新社
美國總統川普。 法新社

川普總統2日凌晨發推文宣布夫婦倆確診，2日早上白宮醫師還說他症狀輕微，但下午立即住院治療。未來數天，是病情發展的關鍵期。專家指出，如屬症狀輕微，病情不惡化，約十天後可出院；但如病情惡化，可能變成重症，甚至有生命危險。對美國來說，總統住院、病情不明，一切都陷入不確定狀況。特別是即將舉行的大選，會如期投票嗎？下任總統會是川普、白登，抑或潘斯？不同的人擔任總統，政策會大不相同，眼前的美國正處於前所未見的方向不明狀態。

白宮醫師3日說，川普的染疫情況有改善，但實情可能並非如此。白宮醫師提到川普曾需用氧氣，反映已出現身體缺氧情況，所以英國媒體說川普出現呼吸困難；川普2日已使用「瑞德西韋」，這是聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准的兩種治療新冠肺炎藥物之一，但FDA規定只在重症階段才使用。川普住院第一天就使用此藥，難免讓人猜想他的病情不輕。

在此非常時期，白宮本應盡量透明化，向全國民眾說明川普健康情況，不應有隱瞞，因為隱瞞只會引起更多猜疑。偏偏因為選情等考量，白宮顯得神秘或像在隱瞞什麼。

舊金山加大(UCSF)醫學院兩名新冠肺炎專家說，一般染疫者如果病情不惡化，約十天可出院；如果病情惡化，第10至13天將是輕症轉重症的關鍵期，惡化跡象包括呼吸困難、免疫系統失靈，肺部出現液體、失去味覺和嗅覺，可能須送進加護病房。而重症病人才使用瑞德西韋。

川普的病情發展是眼前焦點，而病情好壞直接影響選舉，也影響選情和誰當選，而誰當選又影響到美國選後的方向，推測應有三種可能情況。

第一種情況是川普隔離十天後出院，恢復正常活動。他復出競選，可能會獲得同情票，提高連任機會；如果他病後復出，可誇稱自己擊敗病毒，一如他不把病毒當回事那樣，這種選戰策略有助他煽動他的支持者。

1980年以來，只有老布希總統連任失敗，其餘包括雷根、柯林頓、小布希和歐巴馬都順利連任。如果川普連任成功一點也不奇怪，這是美國選舉史的慣例。

川普如連任，對經濟和股市將有穩定作用，因為投資者和華爾街普遍認為，他比白登擅長處理經濟，更重視股市。川普經歷染疫後，抗疫態度可能改變，讓聯邦政府負更大抗疫責任。

第二種情況是川普病情惡化，不能履行總統職權，須將工作交給副總統潘斯；共和黨因此可能選前換將，提名潘斯為總統候選人。距11月3日只有一個月，時間緊迫，但事到臨頭，共和黨不得不立即應變。

潘斯如補正，也可能得到同情票，共和黨選民可能空群而出。因此潘斯參選總統，不是沒有勝選可能。如果他當選，施政估計不會全蕭規曹隨川普的政策。他臣服川普四年，白宮和聯邦政府如在他領導下一定不像川普那麼混亂，潘斯主政的經濟也會比川普穩定；對中國政策可能與川普相同，繼續強硬路線。

第三種情況是，無論川普或潘斯上陣，都被白登擊敗。川普確診當天，「RCP」和「538」兩個網站民調平均顯示，白登分別以6.1和6.7個百分點領先川普。這個領先幅度足以讓白登贏得普選票和選舉人票。很多人不信民調，因為2016年的民調失準，但今年民調汲取2016年教訓，已作出改善。

四年來的每一個月，川普的滿意度從未上升至50%以上，一直在39%至43%之間徘徊，這種情況最能顯示，川普今年多半會輸掉普選票。1992年以來，共和黨在七次大選中，六次輸掉普選票，只有小布希在2004年贏過一次。川普2016年輸給喜萊莉‧柯林頓287萬餘張普選票，今年看來可能再輸給白登普選票。

川普的基本盤是擴張或萎縮，將決定他勝負。今年大疫流行，60歲以上選民受病毒威脅，而川普抗疫失敗，因此60歲以上選民票必有流失。今年3月和4月，全美失去2200萬份工作，截至9月底，只恢復其中1200萬份，仍有1000萬人失業，這群失業大軍也可能放棄川普。還有，非裔、女性和年輕選民今年對川普的支持度，也不及2016年。因此川普11月3日可能面對一次大敗。

川普可能知道自己會輸掉普選票，只能在選舉人票上一搏求勝。但民調顯示，他在威斯康辛、密西根、賓州、佛羅里達和內華達等關鍵搖擺州，民調大多數落後給白登。川普恢復參選，要贏真不容易。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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