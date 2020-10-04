等了一天…習近平致電慰問川普說不到50字

世界日報 / 中國新聞組╱北京4日電

美國總統川普宣布確診新冠肺炎震驚世界，各國元首紛紛致以慰問，不過，中國方面起先卻保持低調，時隔24小時後，官媒才報導，中國國家主席習近平致電慰問的消息。另外，向來以激烈民族主義言論廣為人知的環球時報總編輯胡錫進則撰文表達同情，並呼籲中國網民對此事保持克制。

據本報系聯合報報導，川普宣布確診後，中國官方2日低調因應，隨後，習近平3日致電給川普，就川普與其夫人梅蘭妮亞感染新冠病毒致以慰問。

中國官媒央視報導，習近平在慰問電中表示，「得知總統先生和梅拉尼婭女士感染新冠病毒，我和我夫人彭麗媛謹向你和你夫人表示慰問，祝你們早日康復。」

中央社報導，在習近平致電慰問前，中國官方與媒體對於川普染病一事，僅中國外交部發言人華春瑩、中國駐美大使崔天凱相繼在推特（Twitter）推文，祝川普夫婦早日康復。

此外，胡錫進3日在微博表示，無論川普政府之前在新冠疫情問題上是如何攻擊中國的，當川普作為一位老人感染病毒並出現症狀入院治療時，同情他，祝願他和夫人都能度過難關是普世的人之常情。

與此同時，胡錫進也不忘批評美國繼續就新冠疫情問題「惡毒攻擊中國」，繼續將美國的新冠疫情向中國「甩鍋」，並指中國民間對美國愈來愈極端的對華政策，尤其在疫情上向中方潑髒水有很大情緒是非常自然的事。

不過他也呼籲，中國網民在川普感染病毒的事情上保持克制，稱「那樣的克制在信息高度全球化的互聯網時代會被注意到，並且產生積極影響。」

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

延伸閱讀

川普醫院視訊透近況 幕僚長：未來48小時至為重要

川普上傳影片：我好多了 很快就會回來

知情人士透露：川普狀況堪憂 未來48小時很關鍵

川普住院辦公 大法官提名記者會爆群聚感染

相關新聞

確診逆襲？最新民調：川普「6大關鍵搖擺州」勝拜登

美國智庫民主研究所公布最新民調顯示，雖然川普確診新冠肺炎，卻在民調上反超民主黨總統候選人拜登。該機構曾成功預測英國脫...

醫療團隊避重就輕 專家：川普病情恐比說出來的嚴重

CNN與紐約時報報導，外部專家質疑，白宮醫療團隊3日對美國總統川普新冠肺炎病情的說法避重就輕，仍在塑造「川普很健康」的形...

等了一天…習近平致電慰問川普說不到50字

美國總統川普宣布確診新冠肺炎震驚世界，各國元首紛紛致以慰問，不過，中國方面起先卻保持低調，時隔24小時後，官媒才報導，中國國家主席習近平致電慰問的消息。另外，向來以激烈民族主義言論廣為人知的環球時報總編輯胡錫進則撰文表達同情，並呼籲中國網民對此事保持克制。

紐時：白宮幕僚長匿名爆總統病況堪憂 川普震怒

美國總統川普確診新冠肺炎後病況如何，白宮說法前後矛盾。媒體指出，總統醫師3日樂觀描述川普狀況，隨後白宮幕僚長梅多斯卻匿名...

伊凡卡曝光川普帶病辦公照 「為美國人民工作！」

美國總統川普因感染新冠病毒住進馬里蘭州華特里德軍醫院(Walter Reed National Military Med...

暗指川普胖？英相建議川普：聽醫囑最重要 肥胖是威脅

英相強生4日在BBC節目「安德魯馬爾秀」上向川普提出建議，並指肥胖在對抗新冠病毒時可能帶來的問題，但他堅稱自己不是在評論...

報喜不報憂的白宮醫師 川普真實健康成一場公關大戲

美國總統川普染疫後，過去鮮為人知的白宮醫師康利（Sean Conley）曝光率大增。多數人可能不知道，康利是整骨醫師，曾支持川普為防新冠病毒而服用抗瘧藥奎寧。康利3日曾有發言後又收回的狀況，紐約時報分析指出，康利似乎在滿足川普的公關需求，只釋出好消息。

台股開盤前搶先關注！川普確診新冠肺炎後的重要發展

美國總統川普2日宣布確診新冠肺炎，令競選活動陷入一片混亂，也凸顯疫情仍是金融市場首要風險；白宮醫師4日表示，川普的病情已...

苦情戲可逆轉選戰 陸媒：川普確診對大陸並非好事

美國總統川普確診新冠肺炎，成為2020年美國大選10月驚奇，不僅成為大陸各地網友熱門話題，大陸網路更是一片歡騰，但三聯生...

英國前駐美大使：外界對川普病情「抱持許多疑慮」

英國前駐美大使梅爾爵士（Sir Christopher Meyer）4日說，他懷疑白宮未完全公開美國總統川普的病情，外界...

重日輕韓？龐培歐突延後訪問南韓蒙古 但如期造訪東京

韓聯社報導，美國總統川普確認染疫後，國務卿龐培歐3日因此突然推遲訪韓行程，原定8日舉行的韓美外長會談也隨之取消。

川普確診 國會恐慌 重新考慮讓參眾議員檢測病毒

川普總統確診後，讓參眾兩院再次陷入恐慌，國會領袖表示，將重新審視是否要在國會山莊要求進行新冠病毒檢測；參院多數黨領袖麥康諾也要求把原訂5日展開的議事延至19日，但預計12日仍將開始大法官艾咪‧巴瑞特的任命聽證程序。

熱門新聞

川普上傳影片：我好多了 很快就會回來

確診逆襲？最新民調：川普「6大關鍵搖擺州」勝拜登

醫療團隊避重就輕 專家：川普病情恐比說出來的嚴重

拜登推文：再過一個月就可以稱拜登夫人第一夫人了

知情人士透露：川普狀況堪憂 未來48小時很關鍵

美聯社：川普前往軍醫院前 曾在白宫使用氧氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。