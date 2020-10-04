等了一天…習近平致電慰問川普說不到50字

美國總統川普宣布確診新冠肺炎震驚世界，各國元首紛紛致以慰問，不過，中國方面起先卻保持低調，時隔24小時後，官媒才報導，中國國家主席習近平致電慰問的消息。另外，向來以激烈民族主義言論廣為人知的環球時報總編輯胡錫進則撰文表達同情，並呼籲中國網民對此事保持克制。

據本報系聯合報報導，川普宣布確診後，中國官方2日低調因應，隨後，習近平3日致電給川普，就川普與其夫人梅蘭妮亞感染新冠病毒致以慰問。

中國官媒央視報導，習近平在慰問電中表示，「得知總統先生和梅拉尼婭女士感染新冠病毒，我和我夫人彭麗媛謹向你和你夫人表示慰問，祝你們早日康復。」

中央社報導，在習近平致電慰問前，中國官方與媒體對於川普染病一事，僅中國外交部發言人華春瑩、中國駐美大使崔天凱相繼在推特（Twitter）推文，祝川普夫婦早日康復。

此外，胡錫進3日在微博表示，無論川普政府之前在新冠疫情問題上是如何攻擊中國的，當川普作為一位老人感染病毒並出現症狀入院治療時，同情他，祝願他和夫人都能度過難關是普世的人之常情。

與此同時，胡錫進也不忘批評美國繼續就新冠疫情問題「惡毒攻擊中國」，繼續將美國的新冠疫情向中國「甩鍋」，並指中國民間對美國愈來愈極端的對華政策，尤其在疫情上向中方潑髒水有很大情緒是非常自然的事。

不過他也呼籲，中國網民在川普感染病毒的事情上保持克制，稱「那樣的克制在信息高度全球化的互聯網時代會被注意到，並且產生積極影響。」