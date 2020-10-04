何時染疫？醫療團隊避重就輕 塑造「川普很健康」形象

川普總統因感染新冠肺炎正在華特里德軍醫院(Walter Reed hospital)接受治療，但有線電視新聞網(CNN)主編暨資深記者希利薩(Chris Cillizza)質疑，醫療團隊對於總統病情和染疫時間點的解說皆避重就輕；與其說解釋總統病情，醫療團隊仍在塑造「川普很健康」的形象。

白宮醫師康利(Sean Conley)3日表示：「總統狀況良好，已經超過24小時沒有發燒。」但在約半小時之後，卻有消息人士向媒體透露「總統的生命跡象在過去24小時讓人擔憂，接下來48小時將是關鍵，能否完全康復仍是未知數。」

兩種截然不同的訊息來源，讓大眾無法得知川普的真實健康狀況。

若真的如官方醫療團隊所說，僅有輕微症狀，送醫僅是預防性措施；或川普的狀況已非常嚴重，使用了未經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)未批准，雷傑納榮(Regeneron)藥廠的多株抗體雞尾酒療法？若病情比外界知道的還嚴重，唯一的目的便是維持國家局勢穩定。

但其實過去川普的健康狀況一直是個謎，四年前競選總統時並未提供任何醫療紀錄，僅有來自私人醫生勃恩斯坦(Harold Bornstein)的健康證明函；但勃恩斯坦卻在2018年向CNN透露健康證明未出自他手，而是川普主導，「我只跟他說了什麼不要寫」；日後病例更被川普保鑣拿走。

而近日白宮醫生康利對於記者提問的回答，也被發現前後不一；被問到川普是否需要是否需要氧氣輔助，他說：「他『目前』沒戴氧氣罩，今天一整天都不需要。」

記者追問川普染病後是否曾需要氧氣，他表示住院後不需要；但有消息人士爆料，透露川普一發病後便需要氧氣輔助。CNN在2日也曾報導川普有呼吸困難的症狀，但康利的回答始終避重就輕。

康利對病情的時間線解釋也不夠清楚，3日東岸時間下午兩點前，他特別澄清：「今天早上解釋病情和雞尾酒療法時，我誤用了『72小時』而非『第三天』；總統確診的時間點在10月1日周四晚間，2日周五開始雞尾酒療法。」

希利薩表示，白宮醫療團隊比起提供客觀即時的資訊，更注重為了政治考量，打造川普健康的形象，因此外界無法得知現況。希利薩說：「這不意外，但非常丟臉。」