群聚感染？白宮大法官提名儀式 已8人染疫

媒體報導，白宮9月26日在玫瑰花園舉辦聯邦最高法院大法官提名人介紹典禮之後，包括主人川普總統伉儷、三名共和黨籍聯邦參議員等賓客，至少八人確定感染新冠病毒，典禮之藐視防疫建議而致多人染疫，堪稱迄今最佳縮影，顯示川普政府對疫情之管理不當。

有線電視新聞網(CNN)3日報導，幫忙川普準備第一次總統辯論會的前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)也告確診住院。

川普究竟在哪裡感染到新冠病毒，目前仍不清楚，但許多白宮官員相信，那場典禮就是連結核心，導致本月2日包括川普本人，至少八名與會者確定感染新冠病毒。典禮進行期間，沒幾個人戴口罩、保持社交距離，還握手、擁抱，所以與會者染疫名單逐漸變長。

共和黨籍參議員李麥克(Mike Lee，猶他州)、提利斯(Thom Tillis，北卡州)2日宣布，自己已經確診；他倆就坐在典禮來賓席的第二排，相隔三個座位，兩人之間隔著其他參議員。

前白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)也宣布確診，她就坐在第一夫人的正背後。

為提名巴瑞特出任最高院大法官而在白宮玫瑰花園辦的那場典禮，一度被視為川普轉移選民注意力，不把新冠疫情當選舉主旋律的最佳機會。只是那場人擠人的典禮，反倒赤裸裸展示出白宮對新冠危機管理不當，包括藐視最好的健康維護措施，以及川普政府自己所提的疫情紓緩建議。

華府政壇層峰染疫，現已模糊掉最高院大法官提名；共和黨及白宮雖仍熱衷於舉行提名聽證會，並且想在選舉日前進行巴瑞特的大法官同意票決，但另位共和黨籍參議員強生(Ron Johnson)3日晨也宣布成為新冠患者。強生並沒參加那場玫瑰花園典禮，但他加入李麥克、提利斯之列，那麼這三位和黨籍參議員本月若無法出席開會，可能影響巴瑞特的參院任命聽證。

助理們表示，川普抗拒戴口罩、保持社交距離等措施，通常見諸媒體報導。川普曾揶揄記者及對手白登戴口罩的模樣，還譏刺白登造勢活動時，與會者保持社交距離。他的心態傳給身邊最親近的人，比方上星期在克利夫蘭州辦的總統辯論會，就可以看到他的家人拒絕戴會務人員提供的口罩。