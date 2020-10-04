雜誌爆料：川普就醫前 頻問自己是否會死

川普總統3日從醫院病床打電話給私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)，說他感覺很健康， 「現在就能離開這裡」；不過，浮華世界(Vanity Fair)雜誌記者蓋博‧雪曼(Gabriel Sherman)引述共和黨消息人士說法爆料，川普就醫前不斷詢問他會不會死，能否活著出院。

朱利安尼表示，川普3日下午2點半左右打電話給他，聲音聽起來很健壯且精力豐沛，「若根據他講話的風格判斷，聽起來就像典型的川普。」

川普告訴朱利安尼：「你必須告訴人們，我有在看(報導我健康惡化的)新聞，我覺得現在就能離開這裡，但他們告訴我，這個疾病需要退一步考慮問題，但我覺得我可以離開並出席造勢。」

川普說：「我是美國總統，不能把自己關在一個房間裡；我必須戰勝(病毒)，這樣人民才會停止害怕並覺得我們可以負責任的對抗它。」

川普自述「治療有所斬獲，致命率相對疫情之初很低；我會擊敗新冠肺炎，接著我就能像人們展現可以負責任的處理疫情，不該害怕。」

他說：「若用其他方式因應，美國人會更恐懼、害怕。」

白宮醫師康利(Sean Conley)3日表示，川普沒有發燒，沒有使用醫療氧且「精神很好」，但警告「確診第一周之後，尤其第七到第十天是決定病情走向的關鍵。」

然而，浮華世界記者雪曼引述共和黨知悉內情的消息人士說法報導，川普送醫前，不斷詢問「我會像切拉(Stanley Chera)一樣離開嗎？我會嗎？」

紐約房地產大亨史丹利‧切拉(Stanley Chera)是川普多年好友，今年4月因新冠肺炎併發症去世，享壽78歲。

川普的病情狀說紛紜且混亂，除了白宮醫師、朱利安尼轉述和雪曼報導之外，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)3日表示，川普2日經歷「令人非常擔憂」的階段，未來幾天是關鍵。