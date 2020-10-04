川普醫院視訊透近況 幕僚長：未來48小時至為重要

川普總統因確診感染新冠病毒住進華府附近的軍醫院後，3日傍晚他院內透過推特視頻對外表示，「自己開始感覺好些」，希望「很快就能回來」，盡快重返崗位，但他也坦言未來幾天將是真正的考驗。他誓言全力抗疫。川普的說話聲音聽來有點虛。

盛讚「先進療法是上帝奇蹟」

不斷拒絕遵守戴口罩等基本公共衛生建議的川普，為自己在疫情期間仍決定繼續舉辦大型競選造勢活動辯護；他在3日推特最新的視頻中說：「我別無選擇，必須打前鋒，不能被關在樓上房間確保絕對安全。身為領袖，必須面對問題。」川普感謝他的醫療團隊並盛讚他接受的最先進治療方法，喻為「來自上帝的奇蹟」。

川普說，這(新冠疫情)是千萬人在面對的事，「我也在為他們與新冠病毒鬥爭，不僅是美國人，而是全世界人民。我們將會戰勝新冠病毒。」

因感染新冠病毒而住院的川普總統，3日上午晚從醫院推文表示，感謝醫生護士及大家的努力，自己「感覺很好」。(取自推特)

幕僚長：總統曾令人非常擔憂

有關川普的新冠病情，白宮和醫生3日又出現說法不一的窘況；白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)3日表示，川普總統2日曾經歷「非常令人擔憂」的階段，在醫院與新冠病毒的搏鬥，「未來48小時至為重要」；但他的說法與川普醫師群同日稍早的樂觀說法大相逕庭。

白宮醫療團隊不肯對媒體透露，川普在2日入院前曾於白宮接受氧氣治療；在此攸關總統健康與國家領導的關鍵時刻，種種矛盾說詞，又擴大了白宮的信譽危機。

川普2日傍晚因確診新冠肺炎住進馬里蘭州華特里德軍醫院(Walter Reed National Military Medical Center)，；梅杜斯此前在醫院外對記者的說法是：「仍未完全康復。」

入院前 川普曾接受氧氣治療

在3日記者會中，白宮醫師康利(Sean Conley)等醫生面對媒體反覆提問，均拒絕說明川普是否曾需要補充氧氣，也拒絕透露川普曾發燒多久等關鍵細節；但康利說，川普是在1日下午開始出現COVID19「臨床徵兆」。

熟悉川普病情人士匿名表示，川普2日當晚搭直升機前往軍醫院前，上午曾先在白宮接受氧氣治療。

醫師樂觀：總統精神狀態極佳

康利表示，川普症狀包括輕度咳嗽、鼻塞和疲倦，目前狀況正在緩解與改善，已有24小時未發燒。但川普也在服用阿司匹林，它能降低體溫並可能掩蓋或減輕發燒症狀。另一位醫生杜利(Sean Dooley)表示，川普「精神狀態極佳」(in exceptionally good spirit)，心臟、腎臟和肝臟功能正常，呼吸或四處走動都沒有問題。

川普現年74歲，臨床上肥胖，屬嚴重併發症高風險群。新冠病毒在全國已有逾700萬人確診，逾20萬人死亡。

梅杜斯和白宮發言人凱莉‧麥肯內尼(Kayleigh McEnany)2日都曾向媒體表示，川普「症狀輕微」，還說川普去住院只是預防措施。川普政府對總統健康及新冠病毒傳播的透明度，備受質疑。

最早揭露川普助理染疫消息的不是白宮，而是媒體；他的幕僚也一再拒絕提供川普基本健康信息，包括全面說明總統症狀、他接受的檢查及結果等等。

白宮醫師也沒有提供川普上一次檢測呈陰性的時間，因此目前無法追蹤川普到底是何時感染，也難以追蹤可能被他傳染的接觸者。

康利2日晚間發布備忘錄指出，川普當晚開始接受為期五天抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)治療；此藥目前一般用於中重度患者。

2日川普另接受「雷傑納隆製藥公司」(Regeneron Pharmaceuticals, Inc)研發的單劑量藥物，以提供抗體加強免疫系統抵抗病毒。

白宮表示，預計川普將在醫院「待幾天」，並在院內總統套房繼續工作。川普趕在2日入院，除方便接受測試和使用設備外，部分原因是：如果稍後才去醫院，會傳達出他「病情惡化」的訊息。