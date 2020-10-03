川普早知希克斯確診...未隔離照常跑行程 白宮染疫者續增

川普總統和第一夫人1日宣布感染新冠病毒也引發許多疑問，白宮當天上午便得知核心助理霍普．希克斯(Hope Hicks)確診，川普卻仍繼續前往新澤西州募款，導致白宮內疫情持續擴大，一名幕僚和三名白宮記者2日也紛紛罹病；白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)2日預期，新冠病毒會繼續在白宮傳播，但近期所有核心幕僚已接受檢測。

彭博新聞(Bloomberg News)報導，起初僅少數人知道希克斯染疫，一名高級幕僚還希望壓住此消息；她在1日確診，但此前每天照常會晤總統並與總統同行。

確診之前 希克斯每日與川同行

希克斯9月29日跟著川普與多名白宮高階幕僚，搭乘空軍一號到俄亥俄州克利夫蘭市(Cleveland)參加總統辯論，隔天又跟著川普到明尼蘇達州；一名政府官員告訴美聯社，希克斯從明州返回時在機上與其他人隔離，接著1日確診。

不過川普仍照走他的行程，並往返新澤西州高爾夫球俱樂部，參加兩場競選活動，在1日晚間返回白宮，當時希克斯確診消息已被公開。

川普染疫 募款當天金主嚇壞了

新州募款活動為川普競選團隊進帳500萬元，但他往返新州時未戴口罩；當天活動約100名金主得知川普確診後「嚇壞了」；一名消息人士透露：「他們嚇死了，不斷傳簡訊和打電話。」

新澤西州州長墨菲2日提醒出席募款會的人主動接受檢測，並立刻自我隔離。

由於川普、希克斯等人確切感染日期仍不明，29日的首場總統辯論會也成為回推染疫點之一；除了川普之外，包括第一夫人梅蘭妮亞、川普的子女在現場都沒有戴口罩，而希克斯當天也在現場。

白宮西廂一名低階幕僚也在2日上午確診，隨著白宮疫情擴大，記者人人自危；根據白宮記者協會(White House Correspondents Association)2日多份內部備忘錄，三名白宮記者確診新冠肺炎，「由於這些陽性病例、總統診斷與諸多白宮幕僚成員確診，目前有許多白宮記者自我隔離，一邊等待檢測結果。」

人人自危 白宮接觸人員大檢測

梅杜斯2日表示，白宮內部也迅速針對過去幾天與川普互動的人展開新冠檢測，包括內閣秘書和資深西廂官員。

梅杜斯指出：「就希克斯的情況來說，昨天空軍一號起飛時我們才知情，我們也撤換部分同行與密切接觸者。」白宮社群媒體公關主任史卡比諾(Dan Scavino)和白新聞發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)原本1日加入川普行程，但因前兩天都與川普同行，為避免染疫風險而在最後一刻遭撤換。

梅杜斯說，白宮已有相關防疫配套措施，「我充分預期新冠病毒會繼續傳播，白宮其他人肯定會再有陽性結果。」