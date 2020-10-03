快訊

辯論會11人確診！ 川普貼身圈子陷危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普早知希克斯確診...未隔離照常跑行程 白宮染疫者續增

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合2日電
白宮多位工作人員，都曾在1日與確診的川普助理希克斯達乘同一飛機前往新州，因此也都有染疫風險。 美聯社
白宮多位工作人員，都曾在1日與確診的川普助理希克斯達乘同一飛機前往新州，因此也都有染疫風險。 美聯社

川普總統和第一夫人1日宣布感染新冠病毒也引發許多疑問，白宮當天上午便得知核心助理霍普．希克斯(Hope Hicks)確診，川普卻仍繼續前往新澤西州募款，導致白宮內疫情持續擴大，一名幕僚和三名白宮記者2日也紛紛罹病；白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)2日預期，新冠病毒會繼續在白宮傳播，但近期所有核心幕僚已接受檢測。

彭博新聞(Bloomberg News)報導，起初僅少數人知道希克斯染疫，一名高級幕僚還希望壓住此消息；她在1日確診，但此前每天照常會晤總統並與總統同行。

確診之前 希克斯每日與川同行

希克斯9月29日跟著川普與多名白宮高階幕僚，搭乘空軍一號到俄亥俄州克利夫蘭市(Cleveland)參加總統辯論，隔天又跟著川普到明尼蘇達州；一名政府官員告訴美聯社，希克斯從明州返回時在機上與其他人隔離，接著1日確診。

不過川普仍照走他的行程，並往返新澤西州高爾夫球俱樂部，參加兩場競選活動，在1日晚間返回白宮，當時希克斯確診消息已被公開。

川普染疫 募款當天金主嚇壞了

新州募款活動為川普競選團隊進帳500萬元，但他往返新州時未戴口罩；當天活動約100名金主得知川普確診後「嚇壞了」；一名消息人士透露：「他們嚇死了，不斷傳簡訊和打電話。」

新澤西州州長墨菲2日提醒出席募款會的人主動接受檢測，並立刻自我隔離。

由於川普、希克斯等人確切感染日期仍不明，29日的首場總統辯論會也成為回推染疫點之一；除了川普之外，包括第一夫人梅蘭妮亞、川普的子女在現場都沒有戴口罩，而希克斯當天也在現場。

白宮西廂一名低階幕僚也在2日上午確診，隨著白宮疫情擴大，記者人人自危；根據白宮記者協會(White House Correspondents Association)2日多份內部備忘錄，三名白宮記者確診新冠肺炎，「由於這些陽性病例、總統診斷與諸多白宮幕僚成員確診，目前有許多白宮記者自我隔離，一邊等待檢測結果。」

人人自危 白宮接觸人員大檢測

梅杜斯2日表示，白宮內部也迅速針對過去幾天與川普互動的人展開新冠檢測，包括內閣秘書和資深西廂官員。

梅杜斯指出：「就希克斯的情況來說，昨天空軍一號起飛時我們才知情，我們也撤換部分同行與密切接觸者。」白宮社群媒體公關主任史卡比諾(Dan Scavino)和白新聞發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)原本1日加入川普行程，但因前兩天都與川普同行，為避免染疫風險而在最後一刻遭撤換。

梅杜斯說，白宮已有相關防疫配套措施，「我充分預期新冠病毒會繼續傳播，白宮其他人肯定會再有陽性結果。」

川普總統(左)在已知助理希克斯(右)確診新冠肺炎之後，仍前往新州的募款會。 路透
川普總統(左)在已知助理希克斯(右)確診新冠肺炎之後，仍前往新州的募款會。 路透
白宮幕僚長梅多斯在川普總統確診新冠後，仍然不戴口罩在白宮舉行記者會。 美聯社
白宮幕僚長梅多斯在川普總統確診新冠後，仍然不戴口罩在白宮舉行記者會。 美聯社

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

延伸閱讀

川普染疫是競選策略？陸學者：博取同情奪選戰主導權

辯論會11人確診！近距離接觸全沒戴口罩 川普貼身圈子陷危機

川普確診轉送軍醫院 接受實驗性藥物治療

不愛戴口罩！川普輕忽防疫 還譏拜登「戴大口罩」

相關新聞

川普染新冠肺炎影響股市？張忠謀：美國股市跟總統選舉相關

亞太經濟合作會議領袖峰會將在11月底透過視訊登場，外傳台積電創辦人張忠謀將4度出任APEC領袖代表，他今天受訪時表示尚未...

辯論會11人確診！近距離接觸全沒戴口罩 川普貼身圈子陷危機

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞雙雙確診2019冠狀病毒疾病後，川普最親密的幕僚之一今天透露，他們日前在協助川普準備與對手...

川普住的軍醫院來頭不小！總統級病房豪華內裝曝光

美國總統川普親自證實新冠病毒篩檢呈現陽性反應後，2日前往馬里蘭州華特里德軍醫院，住進代號「71號病房」（Ward 71）...

川普染疫是競選策略？陸學者：博取同情奪選戰主導權

美國總統川普確診新冠肺炎，中國學者解讀多半指向「策略說」，其中包括藉此博取同情、逃避往後與對手拜登辯論等。這些學者並認為...

從「完全控制」到自己確診…盤點川普談疫情 「驚」句

新冠病毒疫情爆發至今，川普總統數度公開淡化疫情，並駁斥公衛專家呼籲待口罩的警語，而現在，他確診感染了；川普對口罩的公開發言包括...

確診怪軍警？川普：他們常想擁抱、親吻我

美國特勤局(US Secret Service)遭曝至少有11人月前在馬里蘭州的集訓感染新冠病毒，川普1日表示，很難與軍警部隊成員保持距離，似乎是將其貼身助理霍普‧希克斯(Hope Hicks)以及自己染疫的原因，歸咎於軍警。

網路社群充斥「詛咒川普死」貼文！推特、臉書警告刪文

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞2日凌晨證實確診新冠肺炎以來，不少臉書和推特用戶發布許多陰謀論、死亡願望和錯誤資訊，違反社...

川普早知希克斯確診...未隔離照常跑行程 白宮染疫者續增

川普總統和第一夫人1日宣布感染新冠病毒也引發許多疑問，白宮當天上午便得知核心助理霍普．希克斯(Hope Hicks)確診，川普卻仍繼續前往新澤西州募款，導致白宮內疫情持續擴大，一名幕僚和三名白宮記者2日也紛紛罹病...

巴瑞特曾染疫已痊癒 大法官聽證會不會延期

白宮發言人迪爾(Judd Deere)表示，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞都證實病毒檢測結果呈限陽性後，曾和川普夫婦數度接觸的最高法院大法官提名人艾咪‧巴瑞特2日也接受檢測，結果為陰性；國會參院共和黨人表示，將會依照既定時程進行大法官的任命聽證...

川普確診轉送軍醫院 接受實驗性藥物治療

美國白宮官員今天表示，總統川普（Donald Trump）確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，接受實驗性藥物...

不愛戴口罩！川普輕忽防疫 還譏拜登「戴大口罩」

自疫情爆發以來，川普總統試圖不斷淡化戴口罩和保持社交安全距離的重要性，甚至曾質疑口罩的防疫效果，更經常忽視公衛專家的建議，川普身邊工作的人員也鮮少有人戴口罩；華爾街日報報導指出，不可否認，這都是受到川普對疫情態度的影響。

未服用奎寧！川普病症尚輕微 接受實驗性抗體藥物治療

川普總統2日宣布接受實驗性「抗體藥物」預防治療，該藥物由「雷傑納隆製藥公司」(Regeneron Pharmaceuticals, Inc)研發，同意提供川普八公克的劑量服用；該藥物已進入試驗最後階段，目前正還在測試有效性和安全性，但未有證據顯示染疫後可預防重症，仍可依照病患的情況提供緊急使用。

熱門新聞

川普確診後2架「空中核武指揮中心」急升空 五角大廈說話了

超強省錢魔人！買900間公司股票 34年靠優待券「吃喝免費」

白宮官員透露：川普入院第一晚 出現呼吸困難症狀

川普最不想用的總統失能條款 史上只有兩人用過

錯待梅根、哈利威廉兄弟鬩牆 恐成英皇室最大危機

龍婆24年前預言！2020美國總統會染怪病 恐「失聰+腦殘疾」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。