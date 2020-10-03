川普若有萬一...總統大選還辦嗎？潘斯、波洛西依序接班

川普總統證實確診新冠病毒之後，2日傍晚搭乘直升機抵達華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)，雖然白宮幕僚表示川普只有輕微症狀，但由於2020年大選只剩倒數一個月，川普染疫消息傳出後，各界關注萬一候選人、當選人因故死亡或不能視事，是否影響選舉進行。

從理論上看來，國會雖然有權決定選舉日期，但在美國歷史上，總統大選從來不曾延期舉行；倘若候選人在投票日前亡故，民主黨全國委員會、共和黨全國委員會都各有黨規，由黨員投票決定替代人選，但在實際執行層面上，可能時間過及緊迫。

某些州已經展開提早投票，根據佛羅里達大學(University of Florida)「美國選舉計畫」(U.S. Elections Project)統計，約有220萬張選票已經投好。如今在許多州，已經錯過修改選票的截止期限，已有20多州已經寄出通訊選票給選民。

因此今天若有總統候選人在選前過世，選民的投票選擇仍是共和黨的川普或民主黨的拜登。

政府延續委員會(Continuity of Government Commission)前任執行主任弗提爾(John Fortier)接受美國全國公共電台(NPR)訪問時指出，如果總統病情嚴重到對於個人健康問題無法做決定，美國憲法第25條增修條文授權副總統接掌職權，或多數內閣決議由副總統接掌；川普復元後，可再用書面聲明收回權力。過去小布希與雷根執政時都曾經做過。

萬一川普與潘斯都因為確診喪失行為能力，1947年的總統繼任法案就會生效，屆時最有可能由眾院議長波洛西接掌總統；但由於憲法沒有明確認定總統「無能力」執行職務的程序，而可能導致糾紛，讓憲政體制崩解。

弗提爾也表示，較棘手的極端狀況則是，如果總統病情嚴重卻不願承認事實，在這種情況下，國會就必須決定是否讓總統留任，或是由副總統代行職務。

美國總統採間接選舉，弗提爾說，選民並不是直接投票選出總統，而是間接透過選舉人團(Electoral College)選出總統，不論現在發生何種狀況，川普與拜登的名字都會在選舉人團的選票上。

另一種假設狀況為，川普正式宣布退選，但計票結果仍然川普獲勝，在這種情況下，選舉人團便有權利推舉總統。弗提爾說，儘管屆時美國大眾將對是否合法提出質疑，但從憲法角度來看，仍是可行的。