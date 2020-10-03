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巴瑞特曾染疫已痊癒 大法官聽證會不會延期

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
獲提名最高法院大法官的巴瑞特(右)，曾在今年夏天感染新冠肺炎，但已痊癒；圖為她在白宮接受川普總統提名。 美聯社
獲提名最高法院大法官的巴瑞特(右)，曾在今年夏天感染新冠肺炎，但已痊癒；圖為她在白宮接受川普總統提名。 美聯社

白宮發言人迪爾(Judd Deere)表示，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞都證實病毒檢測結果呈限陽性後，曾和川普夫婦數度接觸的最高法院大法官提名人艾咪‧巴瑞特2日也接受檢測，結果為陰性；國會參院共和黨人表示，將會依照既定時程進行大法官的任命聽證。

知情人士透露，48歲聯邦巡迴法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)，今夏和夫婿都曾經感染新冠病毒，但後來痊癒；巴瑞特目前每天都接受病毒檢測。

巴瑞特與丈夫雙雙確診，她出現身體輕微不適，後來完全康復，而夫婿傑西‧巴瑞特(Jesse Barrett)屬於無症狀患者。

迪爾表示，巴瑞特最後一次與川普碰面，是上周六在白宮玫瑰花園的大法官提名儀式；根據媒體拍攝畫面，在戶外草坪上舉行的這場儀式，許多賓客並未戴口罩，也沒有保持社交距離。

巴瑞特本周都在國會山莊拜會參議員，舉行面對面會晤。參院司法委員會、猶他州共和黨聯邦參議員李麥克(Mike Lee)2日宣布確診新冠病毒。李麥克在29日與巴瑞特會面，他也參加了上周六白宮玫瑰花園的提名儀式。

參院預計12日起舉行巴瑞特提名聽證會。雖然川普確診，但參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)指出，聽證會的行程將「如期舉行」。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)2日上午也表示，將促使巴瑞特提名聽證會依照原訂計畫進行，而他也將檢討參院的防疫措施是否周全。

麥康諾說，可能導致巴瑞特無法在大選前獲參院通過的唯一挑戰，就是新冠病毒。

麥康諾接受廣播電台訪問時說：「很顯然的，我們最大的敵人就是新冠病毒，我們必須保護每個人的健康福祉，也要善盡我們的職責。」

他透露，可能考慮擴大採用視訊聽證會的模式。

麥康諾2日稍後在推特發文寫道，已與川普通過電話，也確認巴瑞特提名聽證會將持續進行。

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