不愛戴口罩！川普輕忽防疫 還譏拜登「戴大口罩」

自疫情爆發以來，川普總統試圖不斷淡化戴口罩和保持社交安全距離的重要性，甚至曾質疑口罩的防疫效果，更經常忽視公衛專家的建議，川普身邊工作的人員也鮮少有人戴口罩；華爾街日報報導指出，不可否認，這都是受到川普對疫情態度的影響。

上個月29日的總統辯論會上，川普雖然聲稱「戴口罩還行啦」，卻又回頭嘲諷對手、當時帶著口罩的民主黨候選人拜登(Joe Biden)，「如果有需要我會戴口罩，但我不像他時時刻刻都帶著；有時候他距離我200呎外，但臉上戴著我這輩子看過最大的口罩。」

事實上，川普長期以來對戴口罩的態度經常反覆無常，他曾稱戴口罩是「愛國的表現」，但也批評過口罩是把「雙面刃」。

如此輕忽疫情的態度被引入白宮，通常西廂辦公室是最忙碌、也是官員們最常聚集的地方，但要在那裡要見到有人保持社交安全距離幾乎是不可能的事；白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)即使在川普染疫次日的記者會上，也沒有戴口罩。

白宮過去已有為數不少的員工確診染疫，迫使官方6月開始對所有出入的工作人員進行體溫檢測；然而，川普仍堅持身邊的員工篩檢結果都呈現陰性，因此自己沒有必要戴口罩；但其實只有與總統互動頻繁的工作人員才有定期接受篩檢，多數白宮的員工仍有風險。

川普確診之前，他還安排前往疫情正在惡化的威斯康辛州進行造勢，儘管該州民主黨州長提出抗議，川普也只是將活動地點改至當地其他疫情較緩和的城市；此外，他還在佛羅里達州和亞利桑納州安排其他的競選活動。

儘管川普大多的造勢活動都安排在戶外的停機坪，但是近期內華達州的造勢則安排在室內舉行；活動中雖然工作人員向每位參加者發放口罩，但並沒有強制要求戴上，此舉也引方當地民主黨州長的不滿。

奧克拉荷馬州的公衛官員指出，川普6月的土耳沙(Tulsa)造勢使當地之後確診人數急遽攀升，甚至有許多川普競選團隊的工作人員在活動後被確診。