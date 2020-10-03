未服用奎寧！川普病症尚輕微 接受實驗性抗體藥物治療

川普總統2日宣布接受實驗性「抗體藥物」預防治療，該藥物由「雷傑納隆製藥公司」(Regeneron Pharmaceuticals, Inc)研發，同意提供川普八公克的劑量服用；該藥物已進入試驗最後階段，目前正還在測試有效性和安全性，但未有證據顯示染疫後可預防重症，仍可依照病患的情況提供緊急使用。

川普目前的病症皆屬輕微，僅有身體疲倦；川普在2日晚間透過推特發布的影片表示，他和第一夫人感覺相當良好。

治療過新冠肺炎患者的明尼蘇達大學傳染病學教授布爾瓦爾(David R. Boulware)推測，有鑑於過去對其他疾病的成功經驗，許多醫生可能都有使用過抗體藥物治療新冠肺炎，「川普的醫療團隊不可能坐以待斃，等到他出了狀況再處理。」

雷傑納隆製藥公司的抗體藥物中含有兩種抗體，確保人體服用後能立刻刺激體內免疫系統產生更多抗體；該公司曾使用過類似的方法，成功研發抗伊波拉病毒(Ebola)藥物。

同時，該公司針對預防感染新冠病毒，以及預防感染者成為重症病患，如川普的案例，都進行不同的試驗和分析；目前的研究進度顯示，部分病症較輕微的患者在服藥後，恢復期縮短且體內病毒數量也明顯減少；但現階段試驗仍在進行，也尚未經過同行評審。

白宮醫師康利(Sean Conley)指出，川普現在服用的藥物包括鋅、維他命D、抑制胃酸分泌的法莫替丁(famotidine)、褪黑素(melatonin)和阿斯匹靈，但這些藥物都未被證明能有效對抗新冠肺炎；另外，川普並未服用先前宣稱能有效抗疫的抗瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)。