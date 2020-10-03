完全控制→自己確診…川普談疫情 「驚」句連發

新冠病毒疫情爆發至今，川普總統數度公開淡化疫情，並駁斥公衛專家呼籲待口罩的警語，而現在，他確診感染了；川普對口罩的公開發言包括：

4月3日，他說：「聯邦疾病防治中心(CDC)建議戴非醫療用口罩作為自願的額外公衛措施；所以是自願的，不是一定要戴；他們建議了一段時間，但這是自願的；我不認為我會戴。」

他還說：「我就是不想，我不知道，坐在白宮橢圓形辦公室那張美麗又偉大的堅毅桌(Resolute Desk)後，我認為戴口罩迎接各國總統、總理、獨裁者、國王、皇后，我不知道，我不想那樣做。」

5月21日：「我在幕後戴過(口罩)；我不想讓媒體看到後很高興。」

7月19日：「我不同意若所有人都戴口罩、一切就會消失的說法。」

8月13日：「我的執政團隊採取不同措施：我們敦促國人戴口罩，我也強調這是愛國的做法；也許這樣做很棒，也許只是很好；也許沒那麼好。」

9月7日，川普曾要求一名記者提問時摘下口罩：「如果你不拿掉口罩，我就聽不清楚你的聲音。」

川普還曾在疫情初期預言，新冠病毒不會構成威脅：

1月22日，財經媒體CNBC一名記者問他是否有「疫情相關擔憂」時，他說：「沒有，完全沒有；我們完全能夠控制它；只是一個人來自中國，而情況已經得到控制；一切都會很美好的。」

1月30日，川普說：「我國目前遇到一個非常小的問題，有五人染疫，而且他們全都在順利康復中。」

2月14日，他說：「理論上，到了4月，天氣變暖，在歷史上，這樣可以消滅病毒；所以我們還不知道，還不確定。」

2月24日，川普推文：「新冠病毒在美國已在相當程度上得到控制；我們已與所有人員和相關國家聯絡；CDC和世衛都相當努力且聰明；我看股市也開始變得相當樂觀！」

2月26日，他在白宮記者會上提到全美通報首例時說：「我們很快會只有五人確診，接下來短期內也可能只有一、兩人確診，所以我們非常幸運。」

當天他還說：「全美民眾面臨的風險仍非常低；我們有全球最頂尖的專家在這裡。」

2月26日，川普在白宮會議上說：「新冠病毒會消失的；有朝一日，就像奇蹟一樣，它會消失。」

3月7日，被問到是否擔心新冠病毒逼近白宮與華府時，他說：「不，我完全不擔心；我們做得很好。」