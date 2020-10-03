川普高齡、肥胖 專家憂：演變「重症」機率不低

川普總統新冠病毒檢測呈現陽性，儘管御醫說川普目前身體情況「良好」，但專家表示，川普一旦染疫，演變成重症的機率不低，因為川普身材肥胖，而且從年齡上看，免疫系統功能不如年輕人，可能有潛在的疾病，身為男性也屬高風險群；CNN分析指出，川普染疫後情況不容樂觀，必須認真對待治療。

依照目前可得的資訊，川普可能是被幕僚希克斯傳染，愈來愈多資料顯示，感染新冠病毒且顯現症狀者，病毒負載量較高，這可能意味著，已顯露症狀的希克斯讓川普暴露於較高量的新冠病毒。

74歲的川普，很少在公開場合戴口罩，加州大學醫學教授暨傳染病學專家甘地說：「那可能升高暴露於較高病毒接種源的風險」。

CNN報導，由於川普年齡已高且體態肥胖，屬於感染新冠病毒後演變成重症的兩大高危險群；美國疾病控制預防中心(CDC)的資料，65-74歲的人群感染新冠病毒住院機率是18至29歲年輕人的五倍，死亡率更高達90倍。此外有醫學調查顯示，男性比女性更容易因新冠肺炎而發展至重症甚至死亡。

川普去年11月的健檢報告顯示，他身高6呎3吋(190公分)，體重110公斤，身體質量指數(BMI值)30.4，在醫學標準上屬於「肥胖」，不過其膽固醇水平則較過去兩年顯著下降，因此健康狀況算是良好。

川普曾經服用羥氯奎寧兩周，以預防新冠肺炎；期間醫療小組成員一直密切留意他的心電圖，以監測他是否出現心律不整等副作用，結果並無出現相關症狀。

目前尚不清楚川普是否還有其他會導致病情加重的慢性病，但目前也沒有證據據顯示他患有糖尿病、癌症、腎臟疾病等會導致病情加重的疾病。

台灣的中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬分析，肥胖恐成川普治療過程最不利因素，一旦出現症狀就可能演變成重症，甚至不排除死亡的可能。

台灣大學兒童醫院院長、感染科醫師黃立民表示，治療團隊應會立即給「瑞德西韋」等藥控制病毒量，未來是否住院為觀察重點，一旦住院，就代表病情不樂觀。