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確診怪軍警？川普：他們常想擁抱、親吻我

世界日報 / 記者張筠／華盛頓報導
川普此前抱怨特勤人員給他帶來染疫風險，白宮特勤隊伍迄今已有至少11人確診新冠。 路透
川普此前抱怨特勤人員給他帶來染疫風險，白宮特勤隊伍迄今已有至少11人確診新冠。 路透

美國特勤局(US Secret Service)遭曝至少有11人月前在馬里蘭州的集訓感染新冠病毒，川普1日表示，很難與軍警部隊成員保持距離，似乎是將其貼身助理霍普‧希克斯(Hope Hicks)以及自己染疫的原因，歸咎於軍警。

紐約時報2日引述知情官員，指部分特勤局人員8月於馬里蘭州Laurel地區的集訓中心及隨後的畢業慶祝活動中，沒有保持社交距離，特勤局拒絕提供具體有多少人在該活動中確診，但在一份提供給紐約時報的聲明中表示，目前已加強防疫，保護該中心所有人員和訓練者的安全健康。

特勤局發言人麥克默里(Julia McMurray)也拒絕提供特勤局目前的確診人數；她表示，所有確診的特勤局人員都已立即返家隔離，將與公眾接觸的機會降到最低。

麥克默里並稱，該局實施安全防疫措施，包括量體溫、戶外訓練、近距離訓練時必須戴個人防護設備(PPE)，疫期都非常謹慎。

川普1日接受福斯新聞訪問時稱，「我經常和士兵、飛行員、海軍陸戰隊員、警察在一起，但很難讓他們退後或遠離。他們常接近我，想和我擁抱、親吻，因為我們真的為他們做了很多。」似乎在解釋自己染疫的原因，「(我們)距離近了，事情(指感染)就發生了。」

川普的這番言論也引來許多猜測，華盛頓郵報2日指出，若白宮可快速檢測，為何川普在檢測後沒有馬上知道結果？希克斯周三晚病倒並隔離，川普到周四晚受訪前，仍不知自己是否確診？此外，不論軍警成員多麼感謝川普政府所做的一切，他們有感激到需要近距離接觸川普身邊的官員？

華郵報導指，川普很可能是想通過這番話來解釋希克斯、自己和梅蘭妮亞染疫的原因，但這番解釋也招來更多對他與同僚及支持者未保持距離的質疑；該文章指，不論有何道理，川普都指責了軍人和執法部門與他會面時不夠謹慎。

川普身邊的兩名特勤人員，今年6月在參加奧克拉荷馬州杜爾沙(Tulsa)的造勢活動後確診，當時特勤局有數十名人員隔離觀察；今年8月副總統潘斯(Mike Pence)身邊的八名特勤局人員也確診新冠肺炎

川普總統向來抗拒戴口罩，圖為他在日前的第一次總統候選人辯論中，從口袋裡取出口罩。 美聯社
川普總統向來抗拒戴口罩，圖為他在日前的第一次總統候選人辯論中，從口袋裡取出口罩。 美聯社

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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