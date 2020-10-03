龐培歐採檢陰性！亞洲行不受影響

美國總統川普夫婦確診新冠肺炎引起全球關注。福斯新聞報導，人在克羅維埃西亞訪問的美國國務卿龐培歐表示，他接受病毒檢測結果為陰性，感覺身體狀況很好。龐培歐將在4日到8日到訪亞洲，訪問蒙古、日本和南韓，目前行程未受影響。

龐培歐在從義大利羅馬飛往克羅埃西亞的飛機上表示，他和妻子的病毒檢測都呈陰性，並透露最後一次見到川普是在9月15日，當時兩人在白宮見證以色列與阿聯、巴林間的「和平協議」。龐培歐表示，共同為總統和第一夫人祈禱，希望他們儘速康復。

龐培歐近幾周都安排出訪行程，並從上月16日至今數度接受病毒檢測。

另據日本「產經新聞」報導，龐培歐為了出席日本、美國、澳洲、印度等4國外長會議，預定6日訪日。他將成為日本首相菅義偉9月16日就任以來首位來訪的美國高官，除了與外相茂木敏充會談外，也可能會晤菅義偉。

日本政府發言人加藤勝信2日在記者會上被問到龐培歐訪日行程是否生變時，回答：「目前沒聽說行程有變更。」報導說，因為川普伉儷健康狀況良好，所以日本政府目前未考慮發訊息致意。