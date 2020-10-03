川普確診各國慰問 普亭、金正恩：早日康復

川普總統夫婦感染新冠肺炎，國際社會的領導人和政要紛紛第一時間向他們表達問候，包括北韓領導人金正恩，但中國國家主席習近平迄未致意。

英國首相強生(Boris Johnson)祝願川普「早日康復」，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在克里姆林宮發布致川普的信息寫道：「我確信，你固有的活力、良好的精神和樂觀精神，將幫助你應對危險的病毒。」

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)發推特說：「我向川普總統和第一夫人致以最良好的祝願，祝願他們早日康復。

中華民國總統蔡英文也發推特說：「謹代表台灣政府和人民，祝願川普總統和第一夫人早日康復。是的，我們將共同度過難關。」

川普常掛嘴上的「好朋友」習近平迄今未對川普夫婦感染新冠表態，但朝中社報導，川普另一位「好友」金正恩致電，指川普「一定會戰勝疾病。」

中國外交部發言人華春瑩和中國駐美大使分別在官方推特帳戶上發文，祝川普夫婦盡早康復。

中央社報導，許多中國網友則對川普確診表現得一片喧騰，各種語帶譏諷、幸災樂禍的評論，充斥各大網路平台；而中國媒體則顯得低調，絕大多數都是轉發外媒的報導。

中網民譏諷 北京忙控輿論

少數中國媒體有零星評論，但只是口徑一致地聚焦美國防疫不力，語氣並不算強烈。即使是立場鷹派的中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進，也只在評論中指川普一直試圖淡化疫情對美國的衝擊和影響，且「長期拒絕戴口罩」，帶給美國社會的負面影響顯而易見。

隸屬中共北京市委宣傳部的新京報則在評論中提到，這非常符合美國大選「10月驚奇」的標準，但誰也沒有想到驚奇來自川普本人，而這某種程度上正是川普政府防疫不力的直接體現，也證明美國的防疫出現了很大的漏洞，即便在權力中樞白宮也無可避免。

中國外交部發言人華春瑩2日發推文，祝願川普總統夫婦盡早康復。推特截圖