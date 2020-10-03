不只川普染疫 這些國家元首也中招！

74歲的川普總統染患新冠肺炎是國家領袖染疫的最新一例，雖僅是全球多位染疫元首之一，卻是最年長者，其他曾宣布染疫的國家領導人包括：

英國首相強生(Boris Johnson)

56歲的強生是全球首位確診罹患新冠肺炎的主要國家元首；他在疫情初期拒絕進行封鎖與社交俱離等防疫措施，自己卻在3月感染新冠病毒，並於住院後指派外相拉布(Dominic Raab)代職。

強生4月一度因症狀加劇而住進加護病房，官方表示他曾接受供氧治療，但無需使用呼吸器，並於當月出院。

71歲的英國王儲查理王子(Prince Charles)也曾於3月確診，症狀輕微。

巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)

65歲的波索納洛和川普一樣，曾以傲慢態度面對新冠肺炎，說這只是「微不足道的感冒」；數月來他都公然藐視社交距離措施，出席大型政治集會，與支持者握手，沒戴口罩就四處走動。

波索納洛7月宣布染疫後，藉此大肆讚揚抗瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)對於新冠肺炎尚未經證實的療效，還說自己也在服用。

宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)

51歲的葉南德茲6月宣布自己與夫人、還有兩名近距離共事者皆確診；起初症狀輕微時，他還誓言要繼續工作，但後來症狀惡化，需住院接受供氧。

葉南德茲說他曾接受所謂「MAIZ療法」，結合殺菌劑Microdacyn、阿奇霉素(azithromycin)、伊維菌素(ivermectin)、鋅(zinc)等四種療效未經證實的藥物，並推廣為新冠肺炎的平價療法；葉南德茲已於7月出院。

白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)

66歲的魯卡申柯曾說關於新冠病毒的擔憂是「精神病」，還曾建議民眾喝伏特加保健，自己卻在7月宣布確診但無症狀；白俄羅斯也是少數沒有採取全面抗疫措施的國家之一。

其他染疫元首還包括：亞美尼亞總理帕辛揚(Nikol Pashinyan)、俄羅斯總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)、摩納哥阿爾貝二世親王(Prince Albert II of Monaco)、瓜地馬拉總統吉昂馬岱(Alejandro Giammattei)、玻利維亞臨時總統艾尼茲(Jeanine Anez)、多明尼加總統阿比納德(Luis Abinader)、幾內亞比索(Bissau-Guinean)總理納比亞姆(Nuno Gomes Nabiam)。