川普染疫引發海嘯 很多懸念還在後頭

疫情果然是川普總統的軟肋。川普夫婦證實確診新冠病毒，全球震驚。他們目前症狀輕微，但染疫早在很多人預料中。因為川普不相信病毒，向來反對戴口罩，直到近月來才被迫改變。我們祝願川普夫婦早日康復，但萬一有意外，憲法和法律規定明確，大選應如期舉行，美國權力交接不致陷入混亂，大眾犯不著恐慌。

美國部分反川普民眾，和包括中國等國家民眾掀起嘲笑狂歡聲，有些匪夷所思。如將心比心，即使是政敵或冤家染疫都值得同情，這是同理心。「種什麼因，得什麼果」，或許西方人沒這種因果觀念，但拚命想掩飾疫情的川普，自己卻染疫了，對他的選情是好是壞，須看症狀輕重、痊癒快慢等而定。川普如能迅速康復，可能反而有助選情。

連串「10月驚奇」，來了一個大海嘯，不知後面還有幾個？一，總統大選不致推遲，川普本任期2021年1月20日終止，難以改變。而大選即使在南北戰爭、1918年流感大流行、1930年代經濟大蕭條時都照常舉行。憲法規定只有國會有權變更選舉日，民主黨掌控眾院下，11月3日投票日不可能延後。

二，川普如只是微恙，或屬無症狀感染者，可繼續履行總統職權，大權不會交給副總統潘斯。美國總統如出缺時有明確替補順序，國家不致出現動亂。川普繼英國首相強生、巴西總統波索納洛後染疫，號稱擁有全球最嚴密安全防衛的白宮和總統，都被病毒攻陷，不是特勤局的錯，而是防疫漏洞太多，反映川普領導下的白宮和美國抗疫失敗，川普難逃「不信科學、自食惡果」譏評。

三，看強生和全球病例，染疫後治癒康復約需三、四星期。萬一川普症狀嚴重，無法競選，將有利拜登。但拜登和川普辯論近距離共處近兩小時，照CDC規定，即使拜登夫婦檢測呈陰性，似應隔離14天。總統競選要不要踩煞車，改成網上虛擬競選，已開始爭論。

四，萬一有更壞結果，共和黨由潘斯頂替，民主黨可能更頭疼。有人揣測，如換成潘斯、國務卿龐培歐搭檔，兩個「反中急先鋒」，爭議性不像川普高，而民主黨和美國的對手如中、俄等國，可能更忌憚「潘龐配」成真。

五，拜登和川普29日同場辯論，相距僅約五公尺，密閉空間兩人都未戴口罩。拜登下月就滿78歲，抵抗力相對弱，體內ACE2受體酵素較高，感染機會較高。目前拜登檢測呈陰性只是初步，川普、拜登都須看後續幾天病情發展和檢測結果，還有變數。

六，最糟糕的極端情況，兩黨都陣前換將，更換總統候選人。即使兩黨會忙成一團，但不致陷入混亂。74歲的川普如迅速康復，將證明他向來強調新冠疫情只是「大型流感」，「看吧，我不是感染又康復了嗎？」但他會改變防疫態度嗎？

反之，拜登如感染，可能更危險。坊間不乏陰謀論指川普早已染疫，甚至是二次感染，想傳給拜登；或像陳水扁「兩顆子彈」一樣，是苦肉計，可見民眾對政客信任度很低。

七，川普染疫戳破他的許多偏頗說法，應對疫情不能輕忽嘴硬。川普從3月至8月拒戴口罩，只在7月11日公開戴一次；他多次公開表達不喜歡戴口罩，認為弱者才戴。周四確診的幕僚希克斯(Hope Hicks)28日被拍到未戴口罩、未保持社交距離，和川普夫婦同搭陸戰隊一號、空軍一號專機，29日辯論時她站川普身旁，最可能是傳染源。

而共和黨紅州拒絕強制戴口罩，如今疫情飆高，川普和三位共和黨籍州長都感染，即使痊癒可能留下後遺症如肺臟受損等，成了「防疫最佳負面教材」。

八，中國民眾對川普染疫出現微博上形容的「普天狂歡慶祝」；有人批評這和九一一事件後有民眾上街頭慶祝一樣，反映國民素質低落。也有人說川普染疫是假，是因辯論失敗裝可憐，想贏得同情票。川普辯論時挖苦拜登戴口罩，部分民主黨人也嘲笑川普傲慢無知，染疫是現世報。大陸有人發微博警告，英美領導人染疫，國人這麼高興，但西方損失越嚴重，習近平當局日子越難過，幸災樂禍是愚昧無知，難道非要災難降頭上才清醒？

網上有人發文，美國建國迄今經歷四個庚子年，總統都禍事連連。1840年，哈里遜當選總統，因感染肺炎病逝；1900和1960年麥金萊、甘迺迪分別當選，卻都遇刺身亡；今年又是庚子年，總統染疫，是巧合或詛咒？著實詭異。