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同在任內染疫 美國前總統威爾遜 染流感卻稱小感冒

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導

1918年秋天，威爾遜(Woodrow Wilson)總統好不容易打完一次世界大戰，全球大流感開始在全美蔓延，接下來兩年，美國至少67萬5000人喪命。當時，威爾遜的私人秘書也是白宮首批染病患者，總統威爾遜也同樣未能倖免。

威爾遜帶病在巴黎進行和平談判，病情一度惡化到影響其行為與談判。

1918年全球大流感，美國各地教堂、舞廳都關閉，首都和白宮多人染疫，威爾遜長女瑪格麗特(Margaret)、特勤人員、甚至連白宮綿羊都中標。1919年4月，威爾遜前往參加巴黎和平會議談判結束大戰；抵達後不久，即因發燒和劇烈咳嗽病倒，幾乎無法呼吸。

威爾遜的流感病情迅速惡化，他的私人醫生卡里·格雷森(Cary T. Grayson)還以為他被人下毒。但《大流感》(The Great Influenza)作者約翰·巴里(John Barry)在書中寫道：「讓人稍稍放心的是，流感很快變得很容易診斷出來。」

由於威爾遜病情嚴重到無法在床上起身，談判幾乎無以為繼。格雷森醫生寫給華府幕僚長的親筆信指出：「威爾遜生病那晚是我人生最糟的一晚。我可以控制咳嗽引起的痙攣，但他的病情看起來很嚴重。」

因威爾遜政府當時希望保密，所以格雷森告訴記者，威爾遜感冒了，只需休息一下，還把總統生病歸咎於巴黎的陰雨天氣。

與此同時，病情惡化的威爾遜開始表現得很奇怪。威爾遜傳記作者伯格(A. Scott Berg)寫道：「本來威爾遜舉止大都可以預期，但他開始衝口說出意想不到的指令。甚至曾兩度表示他周遭家具突然消失了，還認為自己被間諜包圍。」

威爾遜的隨行人員很不安，不僅是因為總統生病，也因為疾病影響了總統的行為，讓談判破裂。威爾遜曾在一場床邊會議告訴談判者：「先生們，這不是和平委員會會議，它更像是戰爭委員會。」

巴里在書中描述威爾遜生病的模樣：「特勤局Starling上校注意到，威爾遜失去了以往的抓握能力，容易疲勞，沉迷於誰使用了公務車等細節。記者雷·斯坦納德·貝克(Ray Stannard Baker)首度獲准再見威爾遜，看到疲倦的威爾遜臉色蒼白、雙眼下沉、臉頰深陷、頭骨凸顯。」

但和平談判仍繼續進行，威爾遜在重返面對面談判前全靠副手力撐。最終，他接受了好幾項過去不願對法國讓步的內容。威爾遜後來完全康復，幾個月後中風，1924年去世。

巴里寫道：「威爾遜的病如何影響世界文明？和平條款會因而改寫嗎？戰爭會繼續嗎？沒有人能夠知道。人們只知道已經發生的事。流感，確實襲擊了威爾遜。」

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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