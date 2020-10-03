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龍婆24年前預言！2020美國總統會染怪病 恐「失聰+腦殘疾」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國總統川普和夫人梅蘭妮亞感染新冠肺炎。 路透社
美國總統川普和夫人梅蘭妮亞感染新冠肺炎。 路透社

美國總統大選倒數，美國總統川普宣布他與第一夫人梅蘭妮亞新冠肺炎確診，將立刻開始隔離與治療程序，消息震驚國際間，有人指出已經過世24年的盲人預言師「龍婆」巴巴．萬加(Baba Vanga)曾預言過美國第45任會染上怪病，導致失聰、腦部殘疾，巧合引發熱議。

綜合外媒報導，巴巴．萬加於1996年過世，她生前預言了911恐攻、庫斯科號核子潛艇沈船、IS崛起、英國脫歐等事件，而龍婆的追隨者羅貝娃也透露，她在龍婆生前時曾去探望她，當時她也曾經喊著「The corona will be all over us」，但當下她並不懂要傳達什麼，直到疫情爆發，羅貝娃才驚覺應該是指「冠狀病毒(Coronavirus)」，龍婆當時更說出美國第45任總統將遭致命病毒襲擊，導致失聰或留下腦部殘疾，巧合的情況讓人不寒而慄。

巴巴．萬加為保加利亞盲人預言家，知名於通過預知夢的方式說出高準確預言，萬加在12歲的一場大風暴中失明，後來她聲稱在失蹤時經歷第一個「幻象」，並開始相信有能力可以預測未來與治癒他人，不過也有人表示萬加預言並非完全準確，甚至有被懷疑是杜撰，使其成為世界著名的爭議人物。

川普不久前也在確診後首度現身，於推特貼出一段18秒的影片，影片中他並未戴口罩，表示感謝各界強力支持，目前感覺狀況很好，將前往馬里蘭州華特里德軍醫院（Walter Reed National Military Medical Center）確保事情順利，第一夫人狀況很好，非常感謝大家，我衷心致謝且難忘。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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