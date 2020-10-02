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川普無症狀感染的3種可能 未來一週是觀察重點

中央社 / 台北2日電

美國總統川普確診新冠肺炎，至今沒有症狀。感染科醫師分析3種可能性，一是感染已久、不具傳染力，二是病毒量低、症狀輕微，另也可能剛剛感染，仍在潛伏期，未來一週將是關鍵觀察期。

美國總統川普今天證實，他與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）表示，川普是無症狀感染。

台灣大學醫學院兒童醫院院長、台大醫院兒童感染科主任黃立民今天晚間接受中央社訪問時說，無症狀感染者通常有3種可能性，可能是真的無症狀、偽陽性或是仍在潛伏期尚未發病，但川普夫人和助理均已確診，偽陽性基本上已排除。

黃立民指出，一般來說，新冠肺炎潛伏期約為5到7天，也就是感染後的5到7天，症狀可能才會出現，例如英國首相強森（Boris Johnson）確診時也沒有症狀，但一週後就因重症住進加護病房，目前雖不清楚川普確切感染的時間點，但未來一週仍可視為重要觀察期，若一週後仍沒症狀，那大概就沒事。

黃立民解釋，至於無症狀感染者之所以會沒有症狀，可能是病毒量不高，也可能是免疫系統比較遲鈍，對於病毒反應不強，默默就痊癒。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬則認為，川普核酸檢測（PCR）結果為陽性，可能是短期內感染、仍在潛伏期尚未發病，也可能早已感染一段時間，目前已知病毒核酸可在人體內存在長達12週，川普可能因病毒量低，僅出現輕微的咳嗽、打噴嚏反應，根本沒意識到是新冠肺炎的症狀。

黃高彬說，透過病毒培養就能得知川普是近期感染，還是已感染一段時間，若病毒培養能長出活的病毒，代表發病可能不到7天，2天前曾同台激烈辯論的美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）就可能被感染。

反之，若病毒培養不出來，代表發病已超過7天，可能是過去12週期間遭感染，傳染力也就沒這麼強，拜登可望鬆一口氣。

黃高彬指出，對於無症狀感染者，除了隔離觀察外，大多不會特別治療，直到有症狀出現才會給予類固醇等藥物。

不過，黃立民也提醒，若川普後來真的出現肺炎等重症症狀，未來恐留下後遺症，增加肺部纖維化、心臟衰竭、腦中風風險。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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