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川普確診新冠肺炎 Twitter網友瘋傳「躺棺材照」嘲諷

香港01 / 記者葉德豪／報導
川普確診新冠肺炎，許多網友在推特瘋傳《辛普森家庭》（The Simpsons）的照片嘲諷。圖取自／Twitter
川普確診新冠肺炎，許多網友在推特瘋傳《辛普森家庭》（The Simpsons）的照片嘲諷。圖取自／Twitter

繼高級顧問希克斯（Hope Hicks）10月1日確診新冠肺炎之後，川普在2日清晨1時（台灣下午時段）左右在Twitter上宣布與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）一同檢驗確診，將會進入隔離。雖然華盛頓夜色已深，但Twitter網友反應極其熱烈。

正如美國政治分裂的形勢一般，網友表態也呈現兩極，不過似乎以嘻笑怒罵、幸災樂禍者佔得了上風。

最為常見的一張圖，是《辛普森家庭》（The Simpsons）的川普棺材圖，其用意不述自明。

另外，亦有「善心」網友為川普提議療法。早前，川普曾提議人們研究注射漂白水對抗新冠病毒。不少網友也踴躍建議川普親身試驗。

圖／截自Twitter
圖／截自Twitter

在9月29日的總統辯論中，川普曾嘲笑拜登經常戴口罩、跟別人隔著200呎講話也要「戴上我所見過最大的口罩」。一些網友也給川普來個「遲來的建議」，希望他能向拜登「學習」戴口罩。

一些網友也給川普來個「遲來的建議」，希望他能向拜登「學習」戴口罩。 路透社
一些網友也給川普來個「遲來的建議」，希望他能向拜登「學習」戴口罩。 路透社

當然，川普的支持者看到領袖染病，也有留言為他祈禱。

圖／截自Twitter
圖／截自Twitter

有醫學界人士也藉機宣傳自家機會的血清療法，提議川普一試。

圖／截自Twitter
圖／截自Twitter

也有相信川普將破解販賣兒童、飲童血主宰全球集團的陰謀論者留言批評幸災樂禍者表現出「惡魔領域的憤怒」（anger in the demonic realm），更說這是唯一解釋。

圖／截自Twitter
圖／截自Twitter

美國總統川普在推特宣布，他與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎。 路透社
美國總統川普在推特宣布，他與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎。 路透社

延伸閱讀：

【新冠肺炎】美國總統川普與梅蘭妮亞確診 疑遭高級顧問傳染

【新冠肺炎】川普高級顧問希克斯染疫 美國總統與夫人開始隔離

文章授權轉載自《香港01》

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎 拜登 推特 Twitter

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