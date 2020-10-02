川普確診新冠肺炎 莊人祥曝染疫主因

美國總統川普確診新冠肺炎，疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前正值美國大選期間，但川普出席競選活動都沒戴口罩，呼籲民眾在外務必戴口罩、維持社交距離。

繼美國總統川普的貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），美國總統川普今天也宣布他與妻子梅蘭妮亞（MelaniaTrump）確診。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中被問到對川普確診一事看法時表示，人體感染新冠肺炎後，在發病前2天可能就具有傳染力，這也是病毒傳染力強、延燒至今的主要原因。

莊人祥說，根據臨床實證，戴口罩是預防感染止新冠肺炎最有效的方法，目前美國正值總統大選期間，但從媒體畫面上看到，川普參與相關競選活動時都沒有戴口罩。

莊人祥說，為強化防疫，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心指揮官陳時中等人參與公開活動時，只要有和民眾接觸，即便參與的都是國內民眾，也會全程佩戴口罩，也呼籲民眾不論在國內或國外，都應適時佩戴口罩、保持社交距離。

外傳川普可能在近日搭機時被感染，機上防疫該怎麼做。莊人祥指出，飛機上空調系統都有做過特殊處理，沒這麼容易被傳染，現在多數搭機者也都有口罩、護目鏡、隔離衣，若能至少戴口罩且如廁後確實洗手、不亂摸，就能讓感染機率降到最低。

外界也好奇，川普染疫是否影響台灣取得疫苗時程，莊人祥指出，目前疫苗產品送審時程和資料、文件完整度等有關，但川普染疫和疫苗上市時程沒有關係，台灣已於9月和Covax簽訂疫苗合約，預計10月會付訂金，但詳細金額不便透露。