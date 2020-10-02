康乃爾研究：疫情假訊息 38%牽涉川普

康乃爾大學(Cornell University)研究人員彙集3800萬篇全球各國英文媒體新冠病毒疫情報導後分析發現，有關疫情討論的不實訊息當中，高達38%提及川普總統，使得川普成為「假訊息大流行」(infodemic)的最大推手。

主持這項研究的康乃爾科學聯盟(Cornell Alliance for Science)主任莎拉‧伊凡尼加(Sarah Evanega)指出，讓研究團隊最為意外的發現是，美國總統竟然是新冠病毒錯誤訊息的最主要來源。

她說：「這令人感到非常憂心，因為在真實世界裡，將造成悲慘的健康後果。」

在這份1日公布的調查中，研究人員探討了11個項目的疫情錯誤訊息，包括各式各樣的陰謀論，其中就有疫情是民主黨故意配合川普彈劾案的手段，以及疫情是因武漢當地民眾食用蝙蝠湯所引發。

統計發現，到目前為止，流傳最廣的疫情錯誤訊息就是天馬行空的「神奇療法」(miracle cures)，其中包括川普指稱服用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」(Hydroxychloroquine)能治好新冠肺炎，還有以消毒劑注入體內有助於對抗新冠病毒。

研究人員指出，「神奇療法」單一類別的錯誤訊息數量非常龐大，超過其他10個項目錯誤訊息的總和。

從今年1月1日至5月26日之間，各國英文媒體有關新冠病毒疫情的3800萬篇報導當中，內容出現不實訊息的報導不到3%，約有110萬則。

川普在白宮記者會上聲稱消毒劑、紫外線將能消滅體內的新冠病毒後，今年4月24日單日共有3萬多則報導出現了「神奇療法」的不實訊息，而川普正是這波錯誤資訊的來源。相較之下，先前幾天的媒體報導當中，每天出現的不實訊息都在1萬則以下。