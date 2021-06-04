高雄輕軌大南環 串起港灣觀光廊道

高雄輕軌2015年通車，是台灣第一條輕軌，隨著路線延長、車站數增多，已成為居民通勤生活一部分，更是帶領旅客認識高雄絕佳選擇。輕軌大南環段今年1月通車，帶給市民便捷、舒適、有感的公共運輸服務，高雄市長陳其邁就任時強調「交通優先」施政重點，交通路網攸關城市轉型及競爭力，輕軌計畫正如火如荼推進，目標是美術館到博愛路段2022年底完工，2023年底全線通車。

灣區輕軌 劃出高雄日常與觀光旅遊的美麗弧線

高雄致力打造全方位的宜居城市，努力朝生態永續、多樣性的交通型態發展，水岸輕軌蛻變自百年臨港舊鐵道，沿線行經前鎮、苓雅、鹽埕而至鼓山，一路串起美麗的亞洲新灣區：從夢時代、台鋁MLD、高雄展覽館，到高市圖總館、高雄港埠旅運大樓、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區，白綠相間的列車身影依傍著水岸綠帶緩緩前行，貫穿愛河、港灣的歷史軌跡，更帶動鹽埕、哈瑪星等老社區風華再造。隨著亞洲新灣區周邊公共建設逐漸到位，輕軌成為遊覽亞灣區最方便的選擇，自輕軌哈瑪星站開始，往凱旋公園方向搭乘，將遇到坐落於軌道兩側的駁二藝術特區棧庫群，是高雄市民周末休憩與看展首選地。

↑搭乘輕軌可輕鬆抵達駁二、大港橋，漫步人文水岸。圖／高雄市政府提供

前往駁二藝術特區，可選擇在駁二蓬萊站（C13站）或駁二大義站（C12站）其中一站下車，可愜意漫步在倉庫群間，也可走入市集多元特色攤位，發掘具有特色的個性商品。隨著輕軌路線向東前行，深受旅客青睞的打卡熱點大港橋，就位在駁二大義站旁，在大港橋上可一眺高雄港灣周圍大樓建築，耀眼天際線一覽無遺，走過大港橋後，會遇到高雄復古懷舊商店街「HOLO PARK映像鹽埕」，在50年代場景中，吹著海風大啖異國美食，享受暖陽與微風交織的溫柔。

↑ 高雄駁二藝術特區人氣夯，漫步、逛市集格外愜意，搭輕軌前往駁二相當便捷。圖／高雄市政府提供

搭上輕軌繼續前行，會遇到高雄最新音樂聖地－高雄流行音樂中心，西班牙建築團隊規畫，以高雄海洋城市為意象，構思出如同海浪一般的高低塔設計，兼具和諧與美感的場館外型讓人驚豔，與海港城市生命力相輝映。無論散步或搭輕軌，從真愛碼頭站（C11站）到光榮碼頭站（C10站），穿越海豚步道、珊瑚礁群與鯨魚堤岸的弧線，擁抱亞灣區動人海景。

↑輕軌路線拉長、站數增加，通勤、通學、探訪景點更便利。圖／高雄市政府提供

輕軌建設持續前進 形成水岸觀光廊道

高雄市政府經過長年努力，讓輕軌建設不斷前進，也持續活化周邊老建築，在歷史基礎上注入新意，如駁二藝文特區成功轉型，與舊港區成為文創及觀光國際經營品牌，在亞洲新灣區逐漸形成一個龐大的水岸觀光廊道，成為觀光旅客到訪高雄必訪的打卡熱點。連續假期及年節期間，輕軌除紓解觀光旅遊景點壅塞交通及停車問題外，亦減少空汙，還給行人空間，創造多贏。

↑高雄輕軌計畫正如火如荼推進，目標是美術館到博愛路段2022年底完工，2023年底全線通車。圖／高雄市政府提供

高雄輕軌第二階段陸續開工，大順路段在今年5月2日動工，一夜之間設起長約130公尺圍籬，展現高效率，今年底會先通車C17（鼓山區公所）至C20站（台鐵美術館），預計明年10月31日前完成C21A（美術館西）至C24（愛河之心）路段。

輕軌大南環段今年1月間已通車，東起凱旋公園站經民生醫院、捷運紅線凱旋站、夢時代、軟體園區、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、捷運橘線西子灣站、金馬賓館當代美術館、文武聖殿，往西連結鼓山區公所，可擴大通勤、就學等服務，也與社區、學校、醫療、遊憩景點緊密結合，營造安全通勤環境，運量大幅提升，成為高雄不可或缺的公共交通建設之一。

↑高雄環狀輕軌建設路網示意圖。圖／高雄市政府提供

國內新冠肺炎疫情嚴峻，為降低群聚感染風險，暫時減少搭乘公共運輸，疫情過後，歡迎民眾搭乘水岸輕軌深度認識高雄這座美麗城市。