南投之美─宣揚觀光首都形象　四季南投攝影比賽 歡迎好手參加

南投地廣人稀，最適合在分散分流的措施下，是減少接觸又能有多元的旅遊好地方。到南投踏青森呼吸增進身體健康，是不錯的好選擇。不論是日月潭的風光明媚，清境的高山風情，雙龍瀑布七彩吊橋，溪頭杉林溪的負離子，東埔、北港溪的溫泉好湯，都是健康天然增加免疫力的方式。

埔里鎮地母廟是信仰中心，透過攝影鏡頭更加莊嚴肅穆。

攝影賽總獎金65萬

南投縣好山好水，擁有豐富自然資源與人文歷史，一年四季365天，天天都有著獨特美麗風情。一幅美麗的照片勝過千言萬語，今年由南投縣政府主辦的「四季南投」攝影比賽徵件活動也正式開跑，總獎金高達65萬元，以在地優質觀光資源為主題，吸引全國攝影好手踴躍參加，本次徵件活動攝影主題規劃「人文風情組」與「自然景觀組」，即日起至110年9月30日受理收件。

南投日夜晨昏各有特色，四季都精彩，在地活動未來陸續展開，每年例行會舉辦許多年度活動(如遇防疫政策規範，將進行調整)，農曆春節璀璨亮麗的南投燈會、中秋節前後分別舉辦的日月潭萬人泳渡及南投世界茶業博覽會等活動、合歡山暗空公園星空季、觀賞壯麗的雙龍瀑布及玉山腳下東埔溫泉，皆是創作的好題材。

「四季南投」攝影比賽的海報。

「樂旅南投」發現獨特觀點

本次比賽透過優秀攝影作品對南投各觀光主題、景點曝光宣傳，提升南投觀光首都品牌形象，鼓勵全民在「攝影旅遊」的過程中，透過鏡頭捕捉南投之美，將美麗景致推向國際，歡迎喜愛攝影的朋友來參加，可將作品沖印8X12吋彩色或黑白相片，並以掛號郵遞方式連同報名表寄至活動小組，請攝影愛好者密切關注「樂旅南投」Facebook粉絲專頁！希望透過攝影愛好者獨特的觀點，展現南投不同面向的美。

四季南投攝影比賽徵件活動網站：https://natcocreative.wixsite.com/fourseasonsphoto2021

樂旅南投Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/nantouwelcome

(南投縣政府 廣告)