快訊

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

南投之美─宣揚觀光首都形象　四季南投攝影比賽 歡迎好手參加

聯合報 / 文、圖/南投縣政府
南投縣政府舉辦「四季南投」攝影比賽，縣長林明溱廣邀攝影高手和遊客，透過鏡頭記錄南投美景。
南投縣政府舉辦「四季南投」攝影比賽，縣長林明溱廣邀攝影高手和遊客，透過鏡頭記錄南投美景。

南投地廣人稀，最適合在分散分流的措施下，是減少接觸又能有多元的旅遊好地方。到南投踏青森呼吸增進身體健康，是不錯的好選擇。不論是日月潭的風光明媚，清境的高山風情，雙龍瀑布七彩吊橋，溪頭杉林溪的負離子，東埔、北港溪的溫泉好湯，都是健康天然增加免疫力的方式。

埔里鎮地母廟是信仰中心，透過攝影鏡頭更加莊嚴肅穆。
埔里鎮地母廟是信仰中心，透過攝影鏡頭更加莊嚴肅穆。

攝影賽總獎金65萬

南投縣好山好水，擁有豐富自然資源與人文歷史，一年四季365天，天天都有著獨特美麗風情。一幅美麗的照片勝過千言萬語，今年由南投縣政府主辦的「四季南投」攝影比賽徵件活動也正式開跑，總獎金高達65萬元，以在地優質觀光資源為主題，吸引全國攝影好手踴躍參加，本次徵件活動攝影主題規劃「人文風情組」與「自然景觀組」，即日起至110年9月30日受理收件。

南投日夜晨昏各有特色，四季都精彩，在地活動未來陸續展開，每年例行會舉辦許多年度活動(如遇防疫政策規範，將進行調整)，農曆春節璀璨亮麗的南投燈會、中秋節前後分別舉辦的日月潭萬人泳渡及南投世界茶業博覽會等活動、合歡山暗空公園星空季、觀賞壯麗的雙龍瀑布及玉山腳下東埔溫泉，皆是創作的好題材。

「四季南投」攝影比賽的海報。
「四季南投」攝影比賽的海報。

「樂旅南投」發現獨特觀點

本次比賽透過優秀攝影作品對南投各觀光主題、景點曝光宣傳，提升南投觀光首都品牌形象，鼓勵全民在「攝影旅遊」的過程中，透過鏡頭捕捉南投之美，將美麗景致推向國際，歡迎喜愛攝影的朋友來參加，可將作品沖印8X12吋彩色或黑白相片，並以掛號郵遞方式連同報名表寄至活動小組，請攝影愛好者密切關注「樂旅南投」Facebook粉絲專頁！希望透過攝影愛好者獨特的觀點，展現南投不同面向的美。

四季南投攝影比賽徵件活動網站：https://natcocreative.wixsite.com/fourseasonsphoto2021

樂旅南投Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/nantouwelcome

(南投縣政府 廣告)

相關新聞

走入六龜老街 歷史讓時空凝結

得天獨厚天然資源造就六龜區擁有「高雄後花園」美名，十八羅漢山的景觀秀麗、與荖濃溪的山水相依，清澈可見底的荖濃溪是前景，襯托後方山形壯觀。近年發展六級產業，結合農業、服務業打造觀光產業，認識蝴蝶生態，回

南投之美─宣揚觀光首都形象　四季南投攝影比賽 歡迎好手參加

南投地廣人稀，最適合在分散分流的措施下，是減少接觸又能有多元的旅遊好地方。到南投踏青森呼吸增進身體健康，是不錯的好選擇。不論是日月潭的風光明媚，清境的高山風情，雙龍瀑布七彩吊橋，溪頭杉林溪的負離子，東

臺南市全力紓困 黃偉哲強調政府當靠山協助民眾及企業度難關

面對疫情對民生及經濟的衝擊，臺南市長黃偉哲除指示超前部署防疫量能外，更要求各局處積極推動紓困方案，以協助企業及民眾度過難關。 臺南版安心上工6月啟動 除已爭取中央7月1日開始的安心上工計畫1,

高雄輕軌大南環 串起港灣觀光廊道

高雄輕軌2015年通車，是台灣第一條輕軌，隨著路線延長、車站數增多，已成為居民通勤生活一部分，更是帶領旅客認識高雄絕佳選擇。輕軌大南環段今年1月通車，帶給市民便捷、舒適、有感的公共運輸服務，高雄市長陳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。