走入六龜老街 歷史讓時空凝結

得天獨厚天然資源造就六龜區擁有「高雄後花園」美名，十八羅漢山的景觀秀麗、與荖濃溪的山水相依，清澈可見底的荖濃溪是前景，襯托後方山形壯觀。近年發展六級產業，結合農業、服務業打造觀光產業，認識蝴蝶生態，回味山茶在舌尖留香滋味，都是六龜魅力所在，豐富人文為山城增添美好故事。

日治時期即為六龜區發展重要區域，因時空演變榮華褪去，為使老街風華再現，高雄市政府都發局、高雄市六龜區公所攜手推動「六龜之心」山城再造計畫，以兩座特色歷史建築為中心，重新串連老街的人文歷史，透過國發會「地方創生」計畫，結合「六龜觀光藝文季」區特色活動，營造在地特色街區。

池田屋旅舍 重回日式黑瓦風貌

1929年日本人池田兵太郎於六龜建立池田屋旅舍，做為外來日人及日警招待所與休息處。旅舍在1961年轉賣高雄客運公司充當客運站，此後50餘年，肩負六龜、茂林、桃源等地住民聯外交通轉運中心，2003年9月8日，六龜車站登錄為高雄縣歷史建築，當時為六龜區唯一具有歷史建築身分的日式老屋。

「六龜之心」山城再造計畫啟動池田屋修繕工程，重現當年風貌，2020年7月工程完工，池田屋屋頂回復為日式黑瓦，重見昔日樣貌，規畫作為「六龜故事館」，呈現六龜豐富內涵。

↑池田屋保留了作為客運候車亭時期的樣貌。圖/高雄市政府民政局提供

●六龜故事館：高雄市六龜區華南街30號

洪稇源商號 訴說百年交易歷史

早期六龜是採樟及林業重鎮，「洪稇源商號」是先民洪見濤創設，原居於旗山，擔任旗山（舊稱蕃薯寮）「巡查補」及第三保正（村長），在旗山開設洋雜貨及蕃產交換的商號。為提供往來六龜開採樟腦的腦丁、隘勇及其他移住人口必要生活用品，1912年7月開設「洪稇源商號」六龜支店，經營雜貨、菸酒買賣，及漢人、原住民物品交易。

↑ 洪稇源商號是當地傳承四代的歷史建築。圖/高雄市政府民政局提供

老街區「洪稇源商號」傳承至今，第四代洪勝林將老屋無償給公所使用，市府將它規畫為在地小農展售館，在「六龜之心」山城創生計畫竣工後，經審議今年1月登錄為歷史建築，成為六龜第二座歷史建築百年古屋。

↑ 洪稇源商號藏著不少老文物，以水泥、磁磚為底座的櫥櫃相當少見。圖/高雄市政府民政局提供

●洪稇源商號：高雄市六龜區新民街6號

因應疫情，請落實戴口罩、勤洗手、維持社交安全距離等相關防疫措施，維護自身健康與安全。

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