偽出國解封身心 台糖度假美地秒給異國風情

新冠肺炎疫情仍在全球延燒，民眾短期之內仍難出國旅遊，台糖位在全台各地的景點，許多有著異國的風情，待國內疫情平息後前往走走，一定能讓你有「偽出國」的感受。

尖山埤江南渡假村

台南以尖山埤水庫為核心的江南渡假村擁有百甲的湖光山色，清晨時雲霧繚繞，黃昏時落日晚霞灑落湖面，還有湖中的醉月小樓，置身其中彷彿就是中國的潑墨山水畫，而仿中國宮廷建築風格設計的江南畫舫，時而悠悠地掠過湖面，更加勾勒出詩情畫意的江南風光。

↑台糖尖山埤江南渡假村內的遊湖畫舫，依中國宮廷風格建造。圖/台糖公司提供。

高雄橋頭糖廠

像是日治時期台灣首座現代化製糖廠─高雄橋頭糖廠，已有超過百年歷史，廠內日式木屋、神社遺址及仿日本奈良藥師寺的黑銅聖觀音像等，有濃濃日本風情，廠區內最美建築之一的廠長宿舍，還販售日式茶飲與甜點。

↑日治時期興建的高雄橋頭糖廠廠長宿舍充滿日式風情。圖/台糖公司提供。

池上牧野渡假村

台東池上牧野渡假村位處花東縱谷，四周翠綠山巒環繞、綠草如茵，生態資源豐富，可比美紐西蘭的自然風光，常見環頸雉與白鷺鷥等鳥類出沒，還有放牧牛羊的盤古拉草原，充滿牧野風情，且園區內引進弓角羚羊、侏儒河馬、伊蘭羚羊、蒙古野馬、查普曼斑馬及鴯鶓等野生動物，走一趟身心獲得洗滌。

↑台糖台東池上牧野渡假村的牧野風情，會讓你有置身紐西蘭的感覺。圖/台糖公司提供。

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