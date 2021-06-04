臺南市全力紓困 黃偉哲強調政府當靠山協助民眾及企業度難關
面對疫情對民生及經濟的衝擊，臺南市長黃偉哲除指示超前部署防疫量能外，更要求各局處積極推動紓困方案，以協助企業及民眾度過難關。
臺南版安心上工6月啟動
除已爭取中央7月1日開始的安心上工計畫1,323個職缺外，黃偉哲加碼推出臺南版安心上工，計200個名額，預計6月7日、15日分批上工，並續辦勞工紓困貸款10萬元利息補貼與自營工作者最高3萬元生活補貼，以及安心就業計畫薪資補貼、充電再出發訓練補助。
紓困振興貸款期限延長至6/30
針對營業額下降達15%的企業商家提供申貸服務，期限延長至6月30日，包含營運資金貸款、振興資金貸款及舊有貸款展延等三大方案，可至融資診斷平臺申請(http://invest.tainan.gov.tw/financing/)，另提供青創貸款最高6個月的利息補貼。
娛樂、房屋及營業稅減徵
全國休閒娛樂場所、觀展觀賽場所及教育學習場域於政府公告期間關閉，對於停止營業期間的娛樂稅、房屋稅、營業稅等可向稅捐稽徵機關申請核減。
扶植藝文鼓勵創作
鼓勵藝文團體或個人在疫情期間繼續創作，每案最高補助20萬元，而將表演或視覺藝術規劃為線上展演，每案補助1萬2,000元，獨立書店線上導讀好書，每本補助2,000元，以及藝文場館委外權利金5~7月一律減收。
補償教育產業停課損失
對於運動產業、留學服務業提供紓困補貼，並補償學校團膳業者的食材損失，而私立幼兒園、補習班、課後照顧中心因停課退費而造成的損失也予以補償。
支持觀光產業防疫整備
旅宿業辦理防疫整備，可申請2至8萬元不等的補助，若加入防疫旅館可再依加入房間數額外補助2至8萬元，而觀光產業申請紓困貸款給予0.25%利息補貼，以及對於居家隔離入住防疫旅館的65歲以上獨居長者補助住宿費。
農業紓困20項措施啟動
市府為農業推出13+6+1紓困振興措施，13項振興措施包含農漁畜的生產設備、產品包裝、服務優化與行銷推廣的獎勵補助；6項補貼措施包括生活補貼、雇工補貼、運費補貼、加工補貼、娛樂漁業紓困補貼及租金減收；1項貸款措施為農漁畜產業及休閒農業等專案貸款。
從速從簡從寬照顧弱勢
對於弱勢族群加發津貼4,500元，最快於6月3日撥入帳戶，而對於無勞保或各項補助且需急難紓困的市民，每戶將發放1至3萬元不等的補助。
黃偉哲強調市府不僅全力防疫，也成立紓困專案辦公室，透過專線服務(06-2954293)，便利民眾或企業掌握紓困相關資訊，歡迎多加利用。
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