金門親子嘉年華 安心來金好Fun心

聯合報 / 文、圖／金門縣政府
農試所的滑草。
農試所的滑草。

7月暑假到了，爸爸媽媽苦惱要帶小孩去哪裡玩嗎？金門縣政府為疫情後旅遊推出的暑假第一炮，精心策劃時下最夯的親子體驗遊。

「金門親子嘉年華活動」自7月1日至8月31日，體驗遊程內容豐富多樣又好玩，有高粱掃帚手作體驗、風獅爺紅龜粿DIY、官窯捏陶彩繪DIY、尋找鱟的蹤跡認識「灘地上的活化石」、以及刺激有趣的實境營區水彈槍射擊體驗、一條根香皂體驗、石頭蚵農體驗、彩繪風獅爺、古裝體驗、夜遊台灣最西、手作絹印水獺帆布袋、潮間帶生態體驗…等，凡參加體驗者，憑發票或收據至金門尚義機場的旅客服務中心可領取「麻吉貓遊金門創意壁貼」一組，數量有限送完為止。

金門縣政府整合民間與公部門遊程，7月1日 起推出全新觀光活動「親子嘉年華」。
金門縣政府整合民間與公部門遊程，7月1日 起推出全新觀光活動「親子嘉年華」。

金門夏季好 好玩，小朋友最 愛到海邊玩沙。
金門夏季好 好玩，小朋友最 愛到海邊玩沙。

到金門玩有很多好康，除了有中央安心旅遊的補助之外，金門加強防疫宣導，推出二項加碼禮，第一個是「來金旅遊送防疫酒精」，為了讓遊客可以隨時消毒、注意防疫，特別贈送金門限定版防疫酒精，希望讓遊客能安心旅遊，凡於活動期間入境旅客，憑來金機票、身分證件，及入住本縣合法旅宿住宿證明，即可在金門尚義機場領取金酒公司自產防疫酒精1瓶，每人限領一次，限量6萬瓶，送完為止。第二是舉辦抽獎活動，獎項有超吸睛的「一年台金(單程)機票飛到飽(1名)」、及金門最知名的特產「金門高粱酒99罈(一罈市價5,000元)」，相關細節將於金門觀光旅遊網公告(網址: https://kinmen.travel/)，洽詢電話:082-324174。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

親子體驗遊程內容豐富多 樣又好玩，有尋找鱟的蹤跡 認識「灘地上的活化石」。
親子體驗遊程內容豐富多 樣又好玩，有尋找鱟的蹤跡 認識「灘地上的活化石」。

歡迎爸爸媽媽帶小孩到疫情零確診的金門安心旅遊散心，感受金門特有人文風情、認識珍貴自然生態資源，以及體驗戰地軍事設施，甚至挑戰水彈槍遊戲，來一場金門才有的實境極限運動，為親子暑假之旅留下難忘回憶。金門親子嘉年華活動網址：https://family.kinmen.travel

金門縣府推出「親子嘉年華」，凡參加體驗者，憑收據還可獲得「麻吉貓遊金門創意壁貼」一個。
金門縣府推出「親子嘉年華」，凡參加體驗者，憑收據還可獲得「麻吉貓遊金門創意壁貼」一個。

金門縣政府 廣告

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