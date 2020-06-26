雲林之美就在眼前！　文觀處推出意象影片超吸睛

為向國內外遊客呈現美麗內涵兼具的雲林，雲林縣政府文化觀光處邀請知名廣告與紀錄片導演嚴家明與其團隊，以國際規模來拍攝整部雲林意象影片，影片上架後，雲林之美震撼人心，斑斕壯闊的影像吸引約80萬人次點擊觀賞!

拍攝團隊深入雲林每一處角落，用不同的拍攝思維與視角，搭配強烈的光與影表現，為感官帶來驚艷，影片中可見擊鼓師在成龍溼地打鼓，不僅敲出磅礡的鼓聲，聲波的傳遞更震動腳下的水珠，與天地自然互相輝映，產生趣味的共鳴，如同雲林這塊土地，蘊藏著源源不絕的活力與朝氣，等待人們重新發掘。

片中也展現古坑蓬萊瀑布的壯觀峽谷、成龍溼地的柔美夕照、北港陣頭的廟會文化及各種傳統工藝師的精緻手藝。再搭配閩南、詔安客、各個時期的歷史建築，融入武術、陣頭、北管、鼓藝等，精彩的文化精髓都在這支具有國際性廣告影片中完美呈現。

雲林意象影片，包含北港陣頭的廟會文化及各種傳統工藝師的精緻手藝。圖／雲林縣政府提供

雲林意象影片，包含北港陣頭的廟會文化及各種傳統工藝師的精緻手藝。圖／雲林縣政府提供

雲林意象影片，包含北港陣頭的廟會文化及各種傳統工藝師的精緻手藝。圖／雲林縣政府提供

文化觀光處陳璧君處長表示，「雲林不是文化沙漠，雲林是深藏不露」，確實許多人不知道「雲林」，去年開始縣府把雲林當一個「品牌」結合縣內觀光景點行銷，拍攝多部宣傳影片、並以臉書等網路媒體宣傳，盼加深大家對雲林的印象及認識，讓全國甚至全世界看見雲林之美，進一步吸引更多人慢遊品嚐旅遊的滋味。

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