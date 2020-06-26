從幸福元年走向幸福連年！　雲林縣文觀處6力推觀光

聯合報 / 文、圖／雲林縣政府
北港燈會結合光與藝，點亮雲林璀璨夜空，燈會作品也拿到國際IAA金獎。圖／雲林縣政府提供
北港燈會結合光與藝，點亮雲林璀璨夜空，燈會作品也拿到國際IAA金獎。圖／雲林縣政府提供

2019年雲林縣政府啟動幸福元年，以「幸福四部曲—看見幸福、聽見幸福、遇見幸福、幸福的味道」，結合「特色節慶」推出各式主題活動，成功打造雲林上場的口號！2020年以「幸福連年」為主軸，持續推展幸福旅遊力、節慶力、設計力、閱讀力、建設力、品牌力等6力，促進雲林文化觀光產業發展，讓幸福連年！

文化觀光處表示，2019年推出一系列幸福主題活動，包括雲林人之夜、台灣國際咖啡節、雲林旅遊大使徵選活動、雲林海洋音樂祭、雲林懷舊音樂會、雲林國際偶戲節、雲林社造嘉年華、雲林詔安客家文化節、雲林微冊角落閱讀推動-微冊深呼吸、北港藝鎮文化季、雲林縣地方文化館節及「全國古蹟日」─藝起遊眷村等等，顛覆公部門美學，翻轉民眾刻板印象！

2020北港燈會以「光耀北港 吉慶團圓」為主題，結合國內知名燈光造型藝術大師彭力真親自操刀，設計出一系列嶄新裝置藝術作品，結合光與藝，形塑北港年節歡樂氣氛，並結合北港在地濃厚節慶信仰之香火鼎盛意象，使元宵佳節時刻的北港，充滿光耀的溫暖，如同豐厚樸實的北港鎮長久以來保有美好的傳統文化精神，代代相傳，難能可貴！

「2020北港燈會」獲得隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事MUSE Design Awards之Experiential & Immersive(體驗式和沈浸式)展場設計獎項Gold Winner金獎！是全台唯一拿下金獎的縣市政府，盼藉國際大獎的頒發，使世界看見更多真正屬於台灣傳統工藝文化之美！

此外，今年文化觀光處也舉辦「2020神工傳藝 北港百年藝鎮巡迴展」，以工藝傳承與歲時節慶作為2大主題，集結10大北港工藝師，呈現媽祖出巡的意象，展現北港百年藝鎮白晝時的傳統藝術表演，以及夜晚慶典的藝閣遊行，透過策展人與北港工藝的對話，再創北港工藝的新故事，碰撞專屬北港的嶄新意象，讓北港神工傳藝生生不息。

雲林縣政府透過辦理雲林人之夜，聚集了全台各地的雲林人。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府透過辦理雲林人之夜，聚集了全台各地的雲林人。圖／雲林縣政府提供

雲林是布袋戲原鄉，擁有豐富布袋戲文化底蘊，雲林國際偶戲節是雲林重要的年度活動。圖／雲林縣政府提供
雲林是布袋戲原鄉，擁有豐富布袋戲文化底蘊，雲林國際偶戲節是雲林重要的年度活動。圖／雲林縣政府提供

文觀處也將這些豐碩成果特別剪輯集結成影片，以雲林最具代表性的北港朝天宮開場，串連廣為人知的布袋戲表演藝術，並重現北港百年「藝鎮」風華，隨後也帶到台灣國際咖啡節，讓大家感受幸福的味道。

雲林縣政府舉辦咖啡節系列活動，引領遊客用最簡單、自然的五感體驗方式認識咖啡的香氣與美好，愛上雲林古坑咖啡。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府舉辦咖啡節系列活動，引領遊客用最簡單、自然的五感體驗方式認識咖啡的香氣與美好，愛上雲林古坑咖啡。圖／雲林縣政府提供

雲林不只有傳統文化藝術，也充滿活力創意，片中收錄去年首屆舉辦的雲林海洋音樂祭，以及以北港小鎮為主題的愛情微電影，特別邀請文觀處長陳璧君擔綱女主角，成功行銷在地觀光特色。2020年文觀處將全力規劃縣內各項遊程、持續舉辦豐富活動、推動讓閱讀沒有距離的「微冊角落」等多元作為，鞏固雲林品牌，吸引更多人到訪遊玩。

雲林海洋音樂季是雲林夏季的盛會，邀請大家一起來親近海洋。圖／雲林縣政府提供
雲林海洋音樂季是雲林夏季的盛會，邀請大家一起來親近海洋。圖／雲林縣政府提供

雲林旅遊大使徵選活動，決賽闖關遊戲在雲林多處知名景點舉行，透過遊戲讓參賽更深入認識雲林。圖／雲林縣政府提供
雲林旅遊大使徵選活動，決賽闖關遊戲在雲林多處知名景點舉行，透過遊戲讓參賽更深入認識雲林。圖／雲林縣政府提供

雲林縣府將獨創的閱讀品牌「微冊角落」與便利超商結合，進駐縣內11間7-11門市，讓閱讀成為便利的日常。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府將獨創的閱讀品牌「微冊角落」與便利超商結合，進駐縣內11間7-11門市，讓閱讀成為便利的日常。圖／雲林縣政府提供

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