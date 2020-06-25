帝國糖廠×星泉湖 台中打卡新亮點

台中市議會在這次新冠肺炎疫情蔓延時「超前部署」，不僅嚴格管控議事堂內出席人數，還創下全國之先，首設隔離板；目前疫情趨緩，台中市議長張清照、副議長顏莉敏也鼓勵台中市民做好「防疫安全旅遊」，暢遊戶外的台中新景點，放鬆心情。

台中暢遊 做好防疫安全旅遊

台中市議長張清照、副議長顏莉敏指出，這次新冠肺炎疫情嚴峻，考驗各單位應變能力，台中市議會採取「最高標準」，在疫情最嚴重時，一度延後臨時會，後來雖依日程舉行定期大會，但封閉部分出入口，管制人員進出必須量體溫、戴口罩、酒精消毒，進入議事堂更要限制100人以下的人數，還創全國議會之先，設下玻璃隔板，讓每個議員、官員甚至媒體記者之間，都能保持安全社交距離。

台中市議會防疫「超前部署」，領先全國在議事廳的議員質詢席與官員備詢席都設玻璃隔板。

張清照指出，採取最高的防疫管制，是要保障進出議會人員的安全，讓感染風險降至最低，事實也證明做好各項防疫措施，讓台中感染人數控制。

在後疫情時代，百業逐漸復甦，民眾也逐步恢復正常生活，張清照議長、顏莉敏副議長建議，多出門到戶外走一走，曬曬太陽，有助於紓緩疫情期間的緊張心情，放鬆身心。

台中市議長張清照(左)及副議長顏莉敏(右)。

會呼吸的湖 童話般的教堂

台中市近日有不少新景點啟動，包括東區的「帝國糖廠」與號稱會呼吸的「星泉湖」。帝國糖廠1912年設立至今，1935年蓋建廳舍，建築美學頗具代表性，108年正式開幕為中市東區重要產業地標，搭配星泉湖美景，已成旅遊新亮點。

台中市東區新景點的星泉湖，號稱會呼吸的湖。

張清照議長是靜宜大學EMBA碩士班畢業，他的母校最近也有美輪美奐的打卡新景點「主顧聖母堂」，外型就像是童話中教堂，結合魚、竹子與竹筍等意象，獨特的建築，是師生、遊客拍照打卡景點，還有新人預約拍攝婚紗。

另像海線的鰲峰山公園不僅有獨特的競合體驗遊戲場，還有眺望海線美景的觀景平台與中部獨特的自行車競技場；高美溼地更是觀夕陽、賞潮汐的最受歡迎景點。

把握國旅補助 7月1日上路

張清照議長、顏莉敏副議長也提醒，安心旅遊國旅補助7月1日正式上路，補助對象為國民每人限使用一次，入住有參加優惠活動的旅館或民宿，住宿每晚每房可依實際住宿房價折抵1000元，平假日均適用。

兩人也提醒，為確保旅遊信心、維護安全住宿環境，建議遊客出遊時，仍要配合防疫措施，勤洗手，視室內外遊程保持適當社交距離，若無法保持適當社交距離，建議應全程正確佩戴口罩。

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